Alles geklärt? So steht Laura Blond heute zu Promi-BB-Erik

Laura Maria Lettgen (30) macht den Deckel drauf: Nach den heftigen Reibereien bei Promi Big Brother hat die Influencerin im Gespräch mit Promiflash erklärt, wie ihr Verhältnis zu Erik aka Satansbratan (26) heute aussieht. Die beiden zofften sich im Container, fanden aber kurz vor dem großen Finale noch einmal das direkte Gespräch. "Erik und ich verstehen uns gut", sagte Laura. Und weiter: "Wir haben uns am Abend vor dem Finale ausgesprochen." Damit ist klar, wo beide nach dem TV-Experiment stehen – und woher der plötzliche Frieden kommt, der viele Fans nach all den lauten Momenten überrascht haben dürfte.

Doch ganz ohne Seitenhieb kam die Blondine dann doch nicht aus. Als sie gefragt wurde, wer von den Kandidaten ihr während der Show am meisten auf die Nerven gegangen ist, musste sie nicht lang überlegen: "Ganz klar: Erik." Dennoch scheint Laura mit ihrer "Promi Big Brother"-Erfahrung insgesamt im Reinen zu sein. Sie schwärmte, dass es ihr aktuell bestens gehe und sie sehr stolz auf ihre Leistung sei. Bis ins Finale habe sie sich gekämpft und als letzte Frau im Haus durchgehalten.

Abseits der hitzigen Reality-TV-Momente lässt Laura das Leben leichter angehen. Sie ist bekannt für ihre beeindruckende Reichweite als Social-Media-Star, wo sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag gewährt. Ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother" dürfte dieser Karriere kaum geschadet haben – im Gegenteil, es könnte ihre Bekanntheit weiter gesteigert haben. Trotz der gelegentlichen Spannungen im Haus zeigt sich Laura zufrieden und fokussiert auf die positiven Seiten ihrer Erfahrungen. Erik hingegen ist nach der Show ebenfalls zur Ruhe gekommen, und offenbar gibt es keinen Grund für langanhaltenden Groll zwischen den beiden.

Anzeige Anzeige

Joyn Erik alias Satansbratan und Laura Lettgen bei "Promi Big Brother", 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Laura Lettgen bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidat Erik, 2025