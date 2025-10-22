Aus Angst? Darum zieht sich Temptation-Vanessa so zurück

Vanessa Nwattu (25) sorgt in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. für Gesprächsstoff. Viele Zuschauer empfinden die Reality-TV-Bekanntheit als distanziert oder reserviert, da sie häufig Gespräche meidet, sich von Gruppenaktivitäten zurückhält und viel Zeit alleine verbringt. Doch auf Instagram erklärte die 25-Jährige, dass ihre Zurückhaltung aus Angst resultiert. "Ich hatte wirklich einfach Schiss", gestand Vanessa in einem Video und fügte hinzu, dass sie besorgt gewesen sei, durch unbedachte Aussagen oder Aktionen ihrem Partner Aleksandar Petrovic (34) falsche Eindrücke zu liefern. Sie erklärt zudem, die Gründe für ihre Unsicherheit würden sich im Verlauf der Show weiter klären.

Nicht nur die Fans, sondern auch ihre Mitstreitenden haben Vanessas Verhalten bemerkt. So beobachtete Verführer Brian, dass sich die junge Frau oft an den Rand der Gruppe zurückzieht und kaum in Kontakt mit anderen tritt. In den sozialen Medien wurde dies bislang oft als Überheblichkeit interpretiert. Dort lauten Kommentare etwa: "Sie denkt auch, sie wär Paris Hilton" oder "Dubai hat die zu sehr verwöhnt". Vanessa widersprach diesen Annahmen jedoch und machte deutlich, dass ihre Vorsicht keine Arroganz sei, sondern vielmehr der Angst entspringe, etwas falsch zu machen. "Ich hatte eigentlich vor allem Angst. Ich hatte Angst davor, überhaupt irgendwas über die Beziehung zu erzählen, irgendwie mit den Männern in Kontakt zu geraten", erklärte sie.

Aleks offenbarte in der Sendung, dass er seine Verlobte oft an ihrer Körpersprache lesen kann, was ihm vor allem bei gemeinsamen Besuchen bei seiner Familie auffiel. Diese unausgesprochenen Dynamiken scheinen das Paar zu prägen und könnten erklären, weshalb Vanessa sich zusätzlich unter Druck setzt, in der Öffentlichkeit nichts falsch zu machen und ein perfektes Bild abzugeben. Ihre Zurückhaltung könnte also weniger mit ihrem Charakter und mehr mit der Beziehungssituation zusammenhängen.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." 2025