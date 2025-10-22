Pacos-Promihof-Allianz: Giulia Siegel bricht in Tränen aus

Bei Der Promihof kochen die Emotionen hoch: Giulia Siegel (50) findet sich im Mittelpunkt eines hitzigen Konflikts wieder. Paco Herb und seine sogenannte "Kuscheldecken-Allianz" nahmen sich vor, das Model zu nominieren, da es als große Konkurrenz eingeschätzt wird. Dies verriet Paco während einer hitzigen Nachtwache mit Mitstreiterin Alicia King, die von seinen taktischen Plänen wenig begeistert war – und das Ganze an Giulia weitertrug. Dass ihr Mitstreiter die anderen Bewohner gegen sie aufhetzte, um sie aus dem Format zu wählen, ging Giulia an die Substanz. Sie weinte bittere Tränen und schluchzte: "Was mache ich nur falsch, dass alle gegen mich sind?"

Alicia, die Giulia unter die Arme greifen wollte, schmiedete kurzerhand eine eigene "Anti-Paco-Allianz", um das Blatt zu wenden. Diese strategischen Taktiken sorgten für angespannte Stimmung auf dem Promihof. Giulia wurde das Ganze zu viel, sodass sie Paco zur Rede stellte – er blieb jedoch unbeeindruckt und belächelte ihre Tränen: "Das ist alles ein Bluff." Laut ihm wisse die TV-Bekanntheit genau, wie das Reality-Business laufe und würde ihre Emotionen vortäuschen.

Giulia behauptete hingegen, dass sie in der Show keine Spielchen spiele und ihr wahres Ich zeige. Im Einzelinterview macht sie abschließend deutlich, was sie von Allianzen hält: "Die Allianz braucht einen ganz großen Arschtrick. Die Allianz ist unsympathisch und die Mädchen werden von den Jungs benutzt. Am Ende werden sie von den Wölfen gefressen." Dem stimmt auch ihre Busenfreundin Alicia zu: "Wenn Paco alle Gegner raus hat, dann frisst er sein eigenes Team auf."

RTLZWEI Paco Herb und Giulia Siegel, "Der Promihof"

RTLZWEI Alicia King und Paco Herb bei "Der Promihof"

RTLZWEI Chelsea, Alicia King, Giulia Siegel und Maki bei "Der Promihof"