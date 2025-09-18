"Nicht kompromissfähig": Darum bleibt Eva Benetatou Single

Realitystar Eva Benetatou (33) hat sich nun im Interview mit Promiflash offen zu ihrem derzeitigen Liebesleben geäußert – oder eher zu dessen Abwesenheit. Nach ihrer turbulenten On-Off-Beziehung mit Unternehmer Dennis Kessmeyer und ihrer Affäre mit Reality-Kollege Serkan Yavuz (32) befindet sie sich aktuell in einer bewusst gewählten Single-Phase. "Ich genieße tatsächlich meine Freiheit als Single, und wenn ich jemanden daten oder noch mal jemand an mich ranlassen würde, dann muss das für mich genau das sein, wonach ich gesucht habe", betonte sie entschlossen. Dabei macht sie unmissverständlich klar: "Ich bin auch gar nicht kompromissfähig."

Doch wo sucht man am besten nach der großen Liebe? Obwohl die ehemalige Bachelor-Kandidatin durchaus an die Möglichkeit glaubt, diese im Fernsehen zu finden, steht für sie persönlich fest, dass dies nicht ihr Weg ist. "Im Reality-TV ist es sehr schwer – für mich persönlich – jemanden zu finden", erklärte sie und schloss TV-Romantik für sich klar aus. Ihre Erfahrungen mit Beziehungen, die teils auch vor den Augen der Öffentlichkeit stattfanden, scheinen die 33-Jährige vorsichtiger gemacht zu haben.

Auch die Frage, ob für Eva in Zukunft vielleicht Frauen als potenzielle Partnerinnen infrage kommen könnten, wurde bereits heiß diskutiert. Vor wenigen Wochen beantwortete sie diese Vermutung auf ihrem Instagram-Profil jedoch mit einer klaren Ansage: "Nein, das kann ich mir leider gar nicht vorstellen. Ich stehe zu 100 Prozent auf Männer." Ihre ehrliche Antwort kam bei den Followern gut an, viele lobten sie für ihre Offenheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Eva Benetatou, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Unternehmer Dennis Kessmeyer, 2025