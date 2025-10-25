So haben Jennifer Lopez' Kids ihren Erziehungsstil verändert

Jennifer Lopez (56) hat über die kindlich ehrlichen Worte ihrer Zwillinge Max und Emme gesprochen, die sie zu einer neuen Sicht auf ihre Rolle als Mutter gebracht haben. In einem Interview bei SiriusXM mit Howard Stern (71) am Mittwoch berichtete die Sängerin und Schauspielerin von einem Gespräch während der Pandemie, das für sie zum "Weckruf" wurde. Damals hielten die heute 17-jährigen Zwillinge ihr vor, nicht wie andere Eltern präsent zu sein: "Sie sagten zu mir: 'Du bist keine normale Mom. Du bist nicht jeden Tag da. Du bringst uns nicht zur Schule und holst uns ab.'" Diese Worte hätten Jennifer tief getroffen. "Ich habe erkannt, wie sehr sie mich brauchen", erklärte sie. Nachdem sie jahrelang als alleinerziehende Mutter versucht hatte, ihren Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen, stellte Jennifer fest, dass es nicht nur darum geht, finanziell zu unterstützen. Es sei ebenso wichtig, für sie da zu sein: "Ich begann, das ein wenig mehr in Einklang zu bringen."

Seitdem legt die "On the Floor"-Sängerin mehr Wert darauf, ihre Arbeit zugunsten ihrer Kinder zurückzustellen. "Wenn ich sage, 'Ich kann das wegen der Kinder nicht machen', dann wird das akzeptiert. Ein Nein ist ein Nein", resümierte Jennifer im Gespräch. Die Zwillinge stammen aus ihrer Ehe mit Sänger Marc Anthony (57), einer Ehe, die von 2004 bis zur Trennung 2011 andauerte. Offen zeigte sich die Sängerin zudem über andere vergangene Beziehungen, darunter ihre Abschiede von Marc und Ben Affleck (53). Sie nutzte diese Momente, um sich selbst besser kennenzulernen, und scheut sich nicht, auch erfolgte Fehler einzugestehen. Mit Blick auf die kürzlich vollzogene Scheidung von Ben erklärte die Schauspielerin, sie habe erkannt, dass sie sich selbst "nicht geliebt" habe – eine Erkenntnis, die sie als mitverantwortlich für die Schwierigkeiten in all ihren vier Ehen sieht. "Als ich mich das letzte Mal scheiden ließ, war das das Beste, was mir je passiert ist", beteuerte die Sängerin.

Jennifer betonte, wie sehr sie es schätzt, durch die Herausforderungen letztlich zu mehr innerer Stärke und Klarheit gefunden zu haben. Als Schauspielerin erlangte sie Ende der 1990er Jahre durch ihre Hauptrolle in dem Film "Selena – Ein amerikanischer Traum" (1997) weltweite Berühmtheit. Im Mai 1999 feierte die "Jenny from the Block"-Interpretin mit ihrer Debütsingle "If You Had My Love" ihren ersten großen Charterfolg – der Song stieg direkt auf Platz Eins der US-amerikanischen Billboard Hot 100 ein. Neben Einblicken in ihr Leben als Mutter gewährte Jennifer bei Howard auch einen Blick zurück auf ihre Karriere und ihr Privatleben. So sprach sie davon, einst die Hauptrolle im Film "Untreu" (2002) abgelehnt zu haben – eine Entscheidung, die ihr manchmal schlaflose Nächte bereitet, da Diane Lane (60) für ihre Darstellung eine Oscarnominierung erhielt. "Es ist lustig. Es verfolgt mich", gab sie zu.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, Februar 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im April 2005

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024