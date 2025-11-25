Jennifer Lopez bekam 1,7 Mio. Euro für Auftritt bei Hochzeit

Jennifer Lopez (56) hat in Indien eine Luxus-Hochzeit zum Beben gebracht – und dafür rund 1,7 Millionen Euro Gage kassiert. Die Sängerin trat nach der Trauung von Milliardär Vamsi Gadiraju und seiner Frau Netra Mantena im prunkvollen Rahmen auf und lieferte eine energiegeladene Show mit ihren größten Hits wie "Waiting for Tonight" und "Get Right". Gefeiert wurde vier Tage lang in Rajasthan, mit internationalen Gästen und reichlich Starpower. Den Auftakt der Festivitäten gestaltete DJ Tiësto (56). Unter den Gästen wurden zahlreiche Bollywood-Stars gesehen – und auch Donald Trump Jr. (47), der zusammen mit seiner Freundin Bettina Anderson über die Bühne tanzte. Jennifer sorgte für den emotionalen Höhepunkt des Abends.

Die Pop-Ikone kam zunächst in einer funkelnden, zartrosa Saree zur Zeremonie, bevor sie für die Performance in einen schwarzen, Cut-out-Body wechselte. Danach glänzte sie in einem goldenen Ensemble mit passender Jacke, zum Finale folgte ein reich verzierter, hoch ausgeschnittener Body samt kristallbesetzten Overknee-Stiefeln. In einem auf X geteilten Clip ist zu sehen, wie die Grammy-nominierte Künstlerin mit erhobenem Glas zum Brautpaar spricht. "Mögen diese Familien an diesem wunderschönen Tag vereint sein, und Gott segne uns alle“, sagte Jennifer, wie Page Six berichtet.

Netra, die Braut, ist die Tochter von Rama Raju Mantena, einem Schwergewicht der Pharmaindustrie und Chef von Ingenus Pharmaceuticals. Vamsi ist Tech-Unternehmer, Co-Gründer und CTO der Food-Delivery-Plattform Superorder. Er stand im vergangenen Jahr auf der Forbes-30-unter-30-Liste. Die Sangeet- und Mehendi-Rituale gelten als familiäre Höhepunkte, bei denen Gesang, Tanz und Henna-Kunst die Familien zusammenbringen und Freundschaften vertiefen. Jennifer, die als Sängerin und Schauspielerin weltweit gefragt ist, gilt seit Jahren als Show-Profi für exklusive Privat-Events. Bei großen Familienfesten setzt die Künstlerin neben ihrer Performance oft auf Glamour-Momente. Abseits der Scheinwerfer ist die Künstlerin Mutter von zwei Kindern. Der kurze Toast auf die Familien zum Ende ihres Auftritts setzte ein persönliches Zeichen – eine Geste, die bei großen Familienfesten in Indien ebenso dazugehört wie die Musik und das gemeinsame Tanzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei einem Auftritt, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez performt bei den American Music Awards 2025 im BleauLive Theater in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025