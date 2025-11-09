"Größter Fehler": Deshalb prügelte sich Rea Garvey früher

Rea Garvey (52), der irische Sänger und Publikumsliebling aus Shows wie The Voice of Germany, hat jetzt in einem Interview mit dem Magazin Bunte offen über seine wilde Vergangenheit gesprochen. Der Musiker, der heute ein Vorbild für viele Fans ist, erzählte, dass er sich früher oft geprügelt habe. In jungen Jahren arbeitete Rea als Barkeeper in Irland, und die Kämpfe seien ein Ausdruck jugendlicher Energie gewesen. "Wer zu freundlich war, verlor Respekt, wurde zum Opfer. Ich nicht. Ich hatte keine Angst", beschreibt Rea die Auseinandersetzungen. Ein besonders schlimmer Vorfall ereignete sich während seines Studiums, als er einen Studentenvertreter schlug. Rückblickend gesteht er: "Einer meiner größten Fehler. Gewalt ist keine Lösung, nie gewesen."

Das Leben in Irland, so Rea, habe ihm kaum Perspektiven geboten. Neben einer Vielzahl von Nebenjobs, etwa in einem Pub, prägte ihn auch die Trinkkultur vor Ort. Rea betont gegenüber Bunte: "Ich denke, wenn ich in Irland geblieben wäre, wäre ich heute vielleicht Alkoholiker, das wäre mein Ende gewesen!" Der Umzug nach Deutschland markierte einen Wendepunkt: Er fand nicht nur ein neues Umfeld, sondern auch die Chance, seinem musikalischen Traum näherzukommen. So konnte Rea sich endlich als Künstler entfalten. Heute zieht er eine klare Lehre aus seiner Vergangenheit: "Es geht im Leben um Verzeihung – und noch mehr darum, sich selbst verzeihen zu können", so der Musiker.

Auch sein familiäres Umfeld habe Rea entscheidend geprägt, wofür er bis heute dankbar ist. Aufgewachsen mit sieben Schwestern, einer Mutter als "Chefin im Haus" und einem Vater bei der Polizei, lernte er früh, sich zu behaupten und Respekt zu zeigen: "Bis ich 13 war, hatte ich kein eigenes Zimmer. Wir haben zu sechst in einem Raum geschlafen. Hat es mir geschadet? Nein. Es hat mich geerdet." Heute genießt der Musiker nicht nur seine erfolgreiche Karriere, sondern auch eine stabile und liebevolle Ehe mit seiner Frau Josephine. "Das mit uns ist forever, Josephine ist mein Supergirl", schwärmt der Sänger.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rea Garvey, Musiker

Anzeige Anzeige

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Rea Garvey bei "Wer stiehlt mir die Show"

Anzeige Anzeige

ProSieben / Willi Weber Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2023