Mit diesen Jobs schlug sich Rea Garvey vor Karriere durch

Bevor Rea Garvey (52) ausverkaufte Konzerthallen bespielte und als Juror bei The Voice of Germany ein Millionenpublikum begeisterte, hatte der sympathische Ire einen ganz anderen Lebensstil. 1998 zog Rea nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, und begann, sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. In Oberschwaben arbeitete er unter anderem als T-Shirt-Verkäufer und Roadie auf Musikfestivals. Diese Zeit war prägend, denn sie markierte den Beginn seines musikalischen Abenteuers, das später sowohl in Deutschland als auch international Erfolge feiern sollte.

In Deutschland gründete Rea wenig später die Band Reamonn und legte damit den Grundstein für eine beeindruckende Karriere. Der Durchbruch kam 2000 mit "Supergirl", einem Song, der bis heute Kultstatus genießt. Mit der Band veröffentlichte er neben weiteren Singles wie "Tonight" und "Alright" auch mehrere Alben, die hohe Platzierungen in den Charts erreichten. Nach der Trennung der Band im Jahr 2010 konzentrierte sich Rea auf seine Solokarriere. Mit bekannten Künstlern wie Nelly Furtado (46) arbeitete er an Hits wie "All Good Things". Auch als Songwriter für Stars wie Mary J. Blige (54) machte er sich einen Namen. Zudem ist er für seine soziale Ader bekannt und setzte sich mit mehreren Projekten für gute Zwecke ein.

Neben der Musik steht bei Rea auch das Privatleben im Fokus. Seit über zwei Jahrzehnten ist er mit seiner Frau Josephine verheiratet. Ihre Liebesgeschichte begann am Telefon, als Rea eigentlich mit Josephines Bruder sprechen wollte – die bezaubernde Stimme am anderen Ende der Leitung änderte jedoch alles. Das Paar hat zwei Kinder, von denen eines, Tochter Aamor, namentlich bekannt ist. Rea, der sich als Coach bei "The Voice" regelmäßig schlagfertige Wortgefechte mit seinen Kollegen liefert, sorgt auch abseits der Bühne für Unterhaltung. Besonders mit Shirin David (30), die durch ihre Schlagfertigkeit und Dominanz auffällt, scheint es zwischen den roten Stühlen manchmal zu knistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rea Garveym, Musiker

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Rea Garvey in Berlin 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Rea und Josephine Garvey im Oktober 2022