Shirin David tobt: Rea Garvey bremst sie bei "The Voice" aus

Shirin David (30) ist zurück bei The Voice of Germany und sorgt bereits in den ersten Folgen der neuen Staffel, die am 25. September gestartet ist, für mächtig Wirbel. Die Sängerin, die nach ihrer Premiere in Staffel 13 nun wieder als Coach auf dem roten Stuhl Platz nimmt, hat bei den Nachwuchstalenten einen klaren Vorteil: Sie ist äußerst beliebt. Das zeigt sich auch daran, dass sie bereits sieben Kandidaten für ihr Team gewinnen konnte, während ihre Mitstreiter Nico Santos (32), Rea Garvey (52) sowie Michi Beck (57) und Smudo (57) von den Fantastischen Vier deutlich weniger Erfolge verbuchen konnten. Doch diese Dominanz sorgt nicht nur für Respekt, sondern führt auch zu hitzigen Diskussionen zwischen Shirin und den anderen Coaches. Besonders zwischen Shirin und Rea scheint die Stimmung angespannt zu sein.

Als sie in Folge eins Greta Heimann für ihr Team gewinnen will, blockiert Rea sie mit dem sogenannten "Block". Shirin macht ihrem Unmut deutlich Luft: Mit lauter Stimme wirft sie Rea vor, ihr auf unfaire Weise den Platz weggeschnappt zu haben. Auch in der jüngsten Folge kam es zu einer lauten Auseinandersetzung, als beide um die Sängerin Daiana "Di" Vashakidze warben, die mit ihrem Auftritt die Coaches beeindruckte. Shirin lobte die Kandidatin in den höchsten Tönen, doch als Rea seine Einschätzung abgeben wollte, platzte sie ihm mehrfach ins Wort. "Lass mich einfach ausreden, einmal in meinem fucking Leben", reagierte der Musiker genervt. Auch Michi Beck und Smudo mischten sich in die Debatte ein und warfen Shirin scherzhaft vor, die anderen Teams "vollzuquatschen". Was zunächst wie ein harscher verbaler Schlagabtausch wirkt, ist letztlich oft bewusst dick aufgetragen und zeichnet die beliebte Show auch aus.

Trotz all der Spannungen entschied sich Daiana letztlich für Shirin – ein wahrer Trost für die Rapperin, die Michi Beck laut Watson als "die weibliche Endgegnerin bei den Coaches" betitelte. Die "Bauch Beine Po"-Interpretin, die nicht nur durch ihre Musik, sondern auch wegen ihrer Schlagfertigkeit bekannt ist, genießt sichtlich den Wettkampf mit den anderen Coaches. In der Jubiläumsstaffel versuchen alle mit neuen Mitteln wie dem "Block"-Knopf, ihre Favoriten an sich zu binden, doch Shirin bleibt unbeeindruckt. Sie erklärte, dass sie leidenschaftlich für ihre Kandidaten kämpft, auch wenn das manchmal "ein bisschen viel" sein kann. Diese Selbstsicherheit, gepaart mit ihrem Charisma, macht sie nicht nur für die Talente, sondern auch für das Publikum zu einer der spannendsten Persönlichkeiten der Show. Der Konkurrenzkampf hinter den Kulissen dürfte jedenfalls noch für etliche Dramen sorgen.

Collage: Instagram / shirindavid, Getty Images Shirin David und Rea Garvey streiten bei "The Voice", Collage.

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Getty Images Shirin David am Set von "The Voice of Germany", 2023