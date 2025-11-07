Darin verliebte sich Rea Garvey als Erstes an seiner Frau

Der irische Sänger und Songwriter Rea Garvey (52) hat kürzlich in einem Paar-Interview Einblicke in sein Privatleben und die Liebesgeschichte mit seiner Frau Josephine gegeben. Bereits vor 25 Jahren begann die außergewöhnliche Verbindung der beiden, die heute nicht nur Ehepartner, sondern auch Geschäftspartner sind. Besonders romantisch: Rea verliebte sich damals zuerst in Josephines Stimme, als diese am Telefon zu hören war: "Sie klang so natürlich und so sexy. Josephine wurde dann meine Managerin, sie ist eine supererfolgreiche Geschäftsfrau", erinnerte er sich gegenüber Bunte und ergänzte: "Ich musste ganz schön um sie kämpfen." Kurze Zeit später wurden sie ein Paar und entwickelten eine enge Partnerschaft. Josephine übersetzte nicht nur sein neuestes Buch "Before I met Supergirl", sondern spielt auch eine zentrale Rolle bei seinem beruflichen Erfolg.

Egal wie turbulent die Zeiten sein mögen, die beiden lachen viel zusammen: "Der Humor verbindet uns sehr", betonte Josephine und betonte: "Wir haben den gleichen. Als Ire muss man Humor haben, es regnet dort ja immer." In dem Interview blickte der Musiker darüber hinaus auf seine Jugendjahre in seinem Heimatland zurück, die von schwierigen Momenten und harten Realitäten geprägt waren. Rea sprach offen über die Bedeutung von Vergebung und den Einfluss seiner Familie auf seinen Charakter. Als eines von acht Kindern wuchs er in einem von Frauen geprägten Haushalt auf. "Meine Mutter war die Chefin im Haus. Ich wurde nie wie ein Prinz behandelt. Man lernt sehr schnell, dass Frauen gleichberechtigt sind – und vieles schlicht besser können", erzählte er. Der Musiker, der vor seinem Umzug einst viele kleine Jobs unter anderem als Barkeeper hatte, sehe sein Leben hier als eine echte Chance, seiner Entwicklung mehr Raum zu geben.

Nicht nur beruflich, sondern auch privat scheint Rea sich auf der großen Bühne wohlzufühlen. Erst vor Kurzem begleitete seine 20-jährige Tochter Aamor ihn zum ersten Mal zu einem glanzvollen Event – eine Seltenheit in der Familie, wenn man bedenkt, wie sehr sich vor allem ihre Mutter Josephine aus dem Rampenlicht heraushält: "Ich bin nur alle zehn Jahre mit Rea auf dem roten Teppich", resümierte sie im Gespräch mit Bunte. Familie spielt in Reas Leben eine zentrale Rolle, und dieser Aspekt scheint ihn in seiner Musik und seinen Projekten zu inspirieren. Rea, der als beliebter Coach der Musik-Show The Voice of Germany gilt, wurde 2000 mit der Debütsingle "Supergirl" seiner Band Reamonn berühmt, als der Song die deutschen Charts stürmte. Seit 2010 startet er als Solokünstler durch.

Clemens Bilan/Getty Images for BABOR Rea Garvey und seine Frau Josephine bei der Bambi-Verleihung in Berlin

Getty Images Rea Garvey, August 2024

Imago Rea Garvey mit Tochter Aamor Garvey im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, 2025.