Explosiv: Erster "Temptation Island"-Teaser hat es in sich

Schon bald stellt Temptation Island erneut Paare auf die Probe, und RTL hat nun auf dem offiziellen Instagram-Profil der Realityshow einen ersten Trailer veröffentlicht, der heftige Szenen verspricht. In dem explosiven Teaser sind wilde Partynächte zu sehen, bei denen es unter anderem zu Nacktbaden, Twerken und Ohrknabbern kommt. Besonders pikant wird es in einer Whirlpool-Szene, in der ein Mann und eine Frau zu sehen sind. Auch Etienne sorgt für Aufsehen, wenn er in einer Runde voller Verführerinnen verkündet: "Also ich habe einen Fetisch und das ist auf jeden Fall lecken." Eine Männerstimme aus dem Off fragt verzweifelt: "Wieso bin ich so, lieber Gott? Ich kenn mich nicht so, lieber Gott."

Doch die heißen Bilder sind nicht das Einzige, was der Trailer zeigt. Bei den Lagerfeuern, bei denen die Teilnehmer Videoausschnitte ihrer Partner zu sehen bekommen, fließen Tränen und es zeigen sich tiefe Enttäuschungen. Loucia bricht weinend zusammen und erklärt: "Er hat mir etwas versprochen und das hat er jetzt schon nicht gehalten." Auch Charleen ist fassungslos und sagt enttäuscht: "Ich erkenne meinen Freund nicht wieder." Laura zweifelt ebenfalls an ihrem Partner und fragt sich: "Wenn er sich schon vor den Kameras so benimmt, was macht er dann hinter den Kameras?" Melina spricht sogar davon, dass "gerade wirklich der Teufel in ihm" sei, während sie in einem anderen Moment bei einem Einzelinterview in Tränen ausbricht. Auch Etienne scheint zu leiden und meint bei einem Lagerfeuer: "Sie vermittelt mir eher den Eindruck, als wenn sie mich vergessen hat."

In der achten Staffel stellen Charleen und Etienne aus Düsseldorf, Laura und Momo aus Paderborn und Göttingen, Loucia und Dominik aus Hamburg sowie Melina und Jonathan aus Dubai ihre Beziehungen auf die Probe. Dabei werden die Partner in getrennten Villen untergebracht und haben keinerlei Kontaktmöglichkeiten zueinander, während sie sich den Verlockungen zahlreicher Verführerinnen und Verführer stellen müssen. Der Trailer endet mit einer dramatischen Szene, in der Moderatorin Janin Ullmann (44) beim finalen Lagerfeuer zu einem Pärchen sagt: "Damit habt ihr 'Temptation Island' nicht bestanden." Die neuen Folgen der Show sind ab dem 24. März jeden Dienstag bei RTL+ zu sehen.

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RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

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RTL "Temptation Island"-Cast 2026

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RTL Loucia und Dominik, "Temptation Island" 2026

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