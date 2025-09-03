Rea sicher: Shirin David ist die neue Chefin bei "The Voice"

The Voice of Germany geht in die nächste Runde – damit gibt es auch eine neue Runde von Coaches. Auf den bekannten roten Sesseln nehmen in Staffel 15 jedoch nur alte Hasen Platz. Shirin David (30), Nico Santos (32), Rea Garvey (52) sowie Michi Beck (57) und Smudo (57) coachen in der neuen Staffel die Talents. Doch wer hat unter den alteingesessenen Coaches die Hosen an? Rea hat darauf im Interview mit ProSieben eine klare Antwort. "Shirin kommt rein und sofort weiß jeder: Die Chefin ist da", ist er sich sicher und scherzt: "Und wenn sie richtig gute Laune hat, lässt sie uns vielleicht gnädig eine Chance. Aber nur, weil sie nett sein will."

Shirin scheint also siegessicher. Unter den Coaches haben sich zudem bereits Allianzen gebildet. "Die Fantas und Rea fighten in den Blinds oft gegeneinander und supporten sich dennoch gegenseitig", meint Nico und legt nahe: "Bei Shirin und mir ist das genauso. Sie ist wie eine Schwester für mich." Wenn es darum gehe, dass der Sänger und die Rapperin dasselbe Talent für ihr Team gewinnen wollen, gönne man sich jedoch nichts. Auch Michi und Smudo sind sich sicher, dass Nico und Shirin als Konkurrenten "knallgefährlich" sind. Die Rapper sind sich ihrer eigenen Stärken jedoch auch bewusst: "Auf den roten Stühlen bilden wir gemeinsam mit Rea aber den erfahrungsstarken Gegenpol."

Doch wie steht es um die Erfolge der diesjährigen Coaches? Shirin saß zuletzt 2023 im Coachsessel, Rea war ein Jahr zuvor das letzte Mal dabei, insgesamt aber schon stolze siebenmal. Nico saß von 2019 bis 2021 in der Jury, Michi und Smudo sogar von 2014 bis 2018. Was die Anzahl der Siege anbetrifft, sind Rea sowie Michi und Smudo gleichauf: Team Fanta 4 gewann 2014 mit Charley Ann Schmutzler sowie 2015 mit Jamie-Lee Kriewitz. Rea siegte 2012 mit Nick Howard sowie 2020 im Team mit Samu Haber (49) und der Kandidatin Paula Dalla Corte. Nico schaffte es 2021 mit Gugu Zulu immerhin auf Platz zwei.

Getty Images, Getty Images Collage: Rea Garvey, Shirin David

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Getty Images Thomas D. und Michi Beck von Die Fantastischen Vier in Köln