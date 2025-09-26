Coach Rea Garvey krabbelt durchs Publikum von "The Voice"

Die 15. Staffel von The Voice of Germany ist fulminant gestartet und brachte mit den Blind Auditions gleich jede Menge Emotionen, Gänsehautmomente und Vierer-Buzzer mit sich. Die prominenten Coaches Shirin David (30), Nico Santos (32), Michi Beck (57), Smudo (57) und Rea Garvey (52) waren begeistert von den ersten Talenten, doch ein ungeplanter Vorfall sorgte besonders bei Letzterem für Aufregung. Während einer Diskussion auf der Bühne schlug der Sänger die Hände zusammen – und plötzlich war sein Ring weg. Der Coach sprang geschockt auf, rief ins Publikum "Stopp! Mein Ring!" und begann, gemeinsam mit Zuschauern hektisch nach dem Schmuckstück zu suchen.

Die Situation entwickelte sich zu einem kuriosen Highlight der Show. Mit Handschlägen und hektischen Bewegungen hatte Rea den Ring versehentlich ins Publikum katapultiert. Während er schließlich sogar unter den Sitzen der Zuschauer kroch und das Studio durchsucht wurde, amüsierte sich Nico prächtig: "Wer es findet, darf es behalten. Es könnte eine Monatsmiete sein!" Besonders besorgt wirkte der 52-Jährige, als er verriet, dass es sich bei dem Ring um ein Geschenk seiner Frau handelte. "Wenn ich das nicht finde, bin ich tot", scherzte er dennoch, als die Suche ohne Erfolg blieb. Bis zum Ende der Sendung blieb das Schmuckstück verschwunden – und Rea musste sich vorerst damit abfinden, ohne den Ring auf seinem Platz weiterzumachen.

Hinter Reas emotionaler Reaktion steckt eine Liebesgeschichte. Der gebürtige Ire ist seit vielen Jahren glücklich verheiratet und hat den Ring als Zeichen der Zuneigung von seiner Frau erhalten. In der Vergangenheit sprach der Musiker immer wieder offen darüber, wie wichtig ihm seine Familie ist und wie sehr er die Unterstützung seiner Frau zu schätzen weiß. Dass er nun ausgerechnet dieses besondere Andenken vor laufender Kamera verliert, hat ihm sichtlich zugesetzt. Bleibt zu hoffen, dass der Ring in einer der kommenden Aufzeichnungen wieder auftaucht – und Rea dann mit einem erleichterten Lächeln auf diese unterhaltsame Anekdote zurückblicken kann.

Getty Images Rea Garvey, Musiker

Getty Images Rea und Josephine Garvey im Oktober 2022

Getty Images Nico Santos im Dezember 2022