Video-Botschaft: Eric Dane setzt sich für ALS-Heilmittel ein

Eric Dane (52) gab im Frühjahr bekannt, dass er an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) leidet. Seitdem zeigt sich der einstige Grey's Anatomy-Star nur selten in der Öffentlichkeit und gibt auch nur wenige Interviews. In einem neuen Video auf seinem Instagram-Account erhob der Schauspieler nun jedoch seine Stimme. Als Teil einer Kampagne der Organisation I AM ALS wandte er sich an seine Fans und Unterstützer und bat sie um Hilfe. "Wir brauchen den schnellsten Weg zu einem Heilmittel", machte er darin deutlich. Ziel der Aktion ist es, eine Milliarde US-Dollar, also etwa 850 Millionen Euro, zur Finanzierung von ALS-Forschung zu sammeln.

Während des Videos war die fortschreitende Wirkung der Krankheit sichtbar: Eric sprach langsamer, sein Sprachvermögen wirkte beeinträchtigt, und unkontrollierte Zuckungen in seinem Arm waren zu erkennen. Fans des Hollywoodstars reagierten besorgt auf diese Anzeichen. "Es ist so traurig zu sehen, wie schnell diese Krankheit fortschreitet. Bleib stark, Eric, wir hoffen auf eine Heilung", kommentierte ein User unter dem Social-Media-Beitrag. Ein anderer Fan schrieb: "Ich bewundere seine Stärke so sehr. Während er seinen Kampf austrägt, kämpft er auch für andere. Das ist unglaublich!"

Das Engagement des Schauspielers unterstreicht seine Stärke und Entschlossenheit, auch in schwierigen Zeiten einen Unterschied zu machen. Eric, der gemeinsam mit seiner Noch-Ehefrau Rebecca Gayheart (54) zwei Kinder hat, offenbarte seine Diagnose im April in einem Interview mit People. "Ich bin dankbar, meine liebevolle Familie an meiner Seite zu haben, während wir dieses neue Kapitel gemeinsam durchstehen", gab er damals zu verstehen. Gleichzeitig erklärte er, dass er weiter schauspielern wollte und zu seiner Rolle in Euphoria zurückkehren werde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart im Juni 2017