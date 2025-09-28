Eric Danes Familie leidet sehr unter seiner ALS-Diagnose

Eric Dane (52), bekannt aus der Erfolgsserie Grey's Anatomy, hat im April seine Diagnose öffentlich gemacht: Der Schauspieler leidet an amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer schweren und unheilbaren Erkrankung des Nervensystems. Auch seine Familie durchlebt schwere Zeiten. Seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) erklärte im Gespräch mit dem Magazin People: "Es ist eine harte Zeit, aber wir nehmen es Tag für Tag." Die beiden gemeinsamen Töchter Billie und Georgia erhalten zudem therapeutische Unterstützung, doch die Schauspielerin gab offen zu: "Meine Mädchen leiden wirklich."

Erics Diagnose brachte viele Veränderungen mit sich, sowohl für ihn als auch für seine Familie. Rebecca, mit der er seit 2004 verheiratet ist, erklärte, dass die schwierige Situation sie wieder näher zusammengeführt habe, obwohl sie 2018 die Scheidung eingereicht hatte. Im März dieses Jahres zog sie diese überraschend zurück. "Eric wird immer meine Familie sein, unabhängig davon, ob wir verheiratet sind oder nicht", sagte sie. Besonders die Kinder seien ein verbindendes Element in dieser harten Zeit, auch wenn es "herzzerreißend" sei, zu erleben, wie sehr sie unter der Situation leiden.

Eric geht offen mit seiner Erkrankung um und setzt sich auch in der Öffentlichkeit für mehr Sichtbarkeit ein. Vor zwei Wochen wandte sich der Schauspieler in einem bewegenden Video auf Instagram an seine Fans und Unterstützer. Im Rahmen einer Kampagne der Organisation "I AM ALS" bat er um Hilfe für die Forschung. "Wir brauchen den schnellsten Weg zu einem Heilmittel", erklärte Eric eindringlich. Ziel war es, eine Milliarde US-Dollar für die ALS-Forschung zu sammeln. Die Auswirkungen der Krankheit waren im Video deutlich zu sehen: Er sprach langsamer, wirkte schwächer und kämpfte mit unkontrollierten Zuckungen im Arm.

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane mit ihren Töchtern bei einem Event im Juni 2017 in Los Angeles

Imago Rebecca Gayheart und Eric Dane im September 2022

Getty Images Eric Dane im Juni 2025