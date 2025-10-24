Abschied? Richard Steinkamps AWZ-Tod rückt wohl näher

Richard Steinkamp, gespielt von Silvan-Pierre Leirich (64), sorgt in der beliebten Serie Alles was zählt erneut für Gänsehautmomente. Nach einem Herzinfarkt und einer anstrengenden Reha kehrt er überraschend schneller als geplant zu seiner Familie zurück. Doch anstatt guter Nachrichten bringt Richard ein schockierendes Geheimnis mit: Sein Gesundheitszustand hat sich drastisch verschlechtert, sein Herz gibt langsam, aber sicher auf. Als er schließlich mit seinen Liebsten konfrontiert wird, kann er nicht länger an einer Ausrede festhalten. Simone erfährt von ihm die niederschmetternde Wahrheit, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt.

Bereits zuvor verschlechterte sich Richards Zustand, was besonders seine Tochter Vanessa alarmierte. Sie setzte alles daran, eine geeignete Reha für ihn zu finden. Um seine Familie zu schützen und zu vermeiden, dass der Ernst der Lage erkannt wird, zog Richard sich jedoch immer mehr zurück. Stattdessen erfand er sogar eine Affäre mit seiner Kardiologin, die Simone zutiefst verletzte. Aber Richards Gewissensbisse wurden unerträglich, vor allem als Simone ihm mit tief empfundenen Worten ihre Liebe gestand. Dieser Moment brachte ihn dazu, den Mut aufzubringen und sein schreckliches Schicksal zu offenbaren.

Für die Fans der Serie wäre ein Abschied von Richard kaum vorstellbar. Seine Figur gehört seit vielen Jahren zum festen Kern von "Alles was zählt", und ihr möglicher Tod sorgt schon jetzt für hitzige Diskussionen. Die Zuschauer begleiteten ihn durch zahlreiche Höhen und Tiefen, insbesondere seine intensive Beziehung zu Simone steht dabei im Mittelpunkt. Auch wenn die Produzenten bis jetzt keine Details zur Zukunft von Richards Charakter veröffentlicht haben, bleibt die Hoffnung, dass es doch noch eine Wendung geben könnte. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie die Geschichte von Richard und Simone weitergeht.

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Richard (Silvan-Pierre Leirich) und Simone (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

Instagram / pierre_de_la_bronx Silvan-Pierre Leirich, "Alles was zählt"-Darsteller

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd Jaworek Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich, "Alles was zählt"-Darsteller