Einblicke in den Alltag von Andre Agassi und Steffi Graf

Mit einem atemberaubenden Blick auf die Wüste von Nevada leben Andre Agassi (55) und Steffi Graf (56) in ihrem beeindruckenden Anwesen in Las Vegas. Die ehemalige Tennis-Legende und die einstige Weltklassespielerin in ihrem Sport zelebrierten vor Kurzem gleich zwei besondere Anlässe: ihren 24. Hochzeitstag und den 24. Geburtstag ihres Sohnes Jaden. Gemeinsam mit Tochter Jaz teilt die Familie das weitläufige Zuhause mit ihren tierischen Gefährten, der Dogge Blue und der Katze Sweetie. Wenn es um ihre Privatsphäre geht, sind Steffi und Andre sehr zurückhaltend, zeigen aber hin und wieder Einblicke in ihren Lebensstil und die luxuriösen Wohnräume. Fotos, die dem Magazin Hello! vorliegen, zeigen Steffi und Andre unter anderem vertraut mit ihren Haustieren oder geben Einblicke in den Spieleraum mit freiem Blick auf den großen Garten.

Das Paar, das seit 2001 verheiratet ist, hat in der Vergangenheit mehrere Immobilien in Las Vegas besessen und sich gut in der Region etabliert. Neben dem jetzigen Anwesen, das sie offenbar der Einfachheit halber bevorzugen, wohnten sie einst in beeindruckenden Häusern wie dem in der exklusiven Gegend von Spanish Hills Estates, das unter anderem über einen Tennisplatz und eine Wohnfläche von 4.600 Quadratmetern verfügte. Heute leben sie weniger protzig, denn laut Steffi bleibt ihre persönliche Erfolgsgeschichte, symbolisiert in unzähligen Trophäen, hinter verschlossenen Türen. "Wir haben nur die Trophäen unserer Kinder ausgestellt", verriet die Sportikone in einem Interview.

Familie ist für die beiden ehemaligen Sportstars von großer Bedeutung, was sich auch an ihrem sozialen Umfeld in Las Vegas zeigt. Wie Andre einmal dem Forbes Travel Guide erklärte, leben sowohl seine als auch Steffis Mutter sowie deren Geschwister ebenfalls in der Stadt. "Wir lieben es, zusammen zu sein", sagte er und betonte so den familiären Zusammenhalt, der für die beiden entscheidend ist. Die Kinder Jaden und Jaz haben ihren Weg im Leben gefunden – Jaden in der Welt des Baseballs und Jaz mit Hip-Hop-Tanz – und die stolzen Eltern unterstützen sie in ihren Aktivitäten, während sie den Alltag im Kreise ihrer Liebsten genießen.

Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf feiern ihren 24. Hochzeitstag

Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf

Getty Images Steffi Graf und Andre Agassi im September 2023