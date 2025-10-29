Throwback-Foto: Andre Agassi trug beim Tennis eine Perücke

Andre Agassi (55) und Steffi Graf (56) sind seit 24 Jahren verheiratet – ein Jubiläum, das der ehemalige Tennisstar mit seinen Fans in den sozialen Medien feiert. Am Donnerstag teilte der siebenfache Grand-Slam-Champion ein altes Foto der beiden, das sie mit ihren Wimbledon-Trophäen zeigt, sowie ein aktuelles Bild, auf dem sie glücklich zusammen in die Kamera lächeln. "24 Jahre mit dieser wunderbaren Frau, alles Gute zum Jahrestag Steffi, du bist mein Einhorn!", schrieb er voller Zuneigung dazu. Doch vor allem seine wallende Mähne sorgte dabei für Aufsehen.

In seiner Autobiografie "Open" von 2009 schrieb er, dass er in jungen Jahren stark unter Haarausfall litt und deshalb ein Toupet trug, um dies zu kaschieren. Die Entscheidung für die Perücke hatte ihren Preis: Während des French-Open-Finales 1990 war er so besorgt, dass das Haarteil versagen könnte, dass ihn das regelrecht ablenkte – und am Ende verlor er das Spiel gegen Andres Gomez. Erst 1995 entschloss er sich, die Perücke abzulegen und seinen Kopf zu rasieren. Mit seinem markanten Look folgte eines seiner erfolgreichsten Tennisjahre, in dem er unter anderem Wimbledon, die US Open und die Australian Open gewann.

Privat hatte Andre zuvor eine kurze Ehe mit Brooke Shields (60), die von 1997 bis 1999 dauerte. In ihrem aktuellen Buch "Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old" blickt die Schauspielerin auf diese Zeit zurück und beschreibt, wie Unsicherheiten aus dem Modelbusiness ihr Selbstbild prägten. Sie erinnerte sich an Gespräche mit Andre über Körperbilder und zitierte ihn mit Sätzen, die sie verletzt hätten. Steffi und Andre präsentieren sich heute als eingespieltes Team, das Öffentlichkeit wohldosiert zulässt. Gemeinsam tauchten sie immer wieder bei Schauveranstaltungen im Tennis auf, wirken abseits davon aber vor allem als Familie verbunden. Unter dem Jubiläumspost jubelten Fans: "Bestes Paar überhaupt" und "Ihr habt mich Tennis lieben lassen".

Anzeige Anzeige

Instagram / agassi Steffi Graf und Andre Agassi gewinnen 1992 beide Wimbledon

Anzeige Anzeige

Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf feiern ihren 24. Hochzeitstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Steffi Graf und Andre Agassi, Oktober 2010