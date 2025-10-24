Nach Umut-Kuss: So konnte Jeje Lopes Joena Steilen verzeihen

Jeje Lopes genießt derzeit viel Aufmerksamkeit bei Love Island VIP, doch ihre Zeit in der Datingshow verlief alles andere als leicht. Besonders eine Situation brachte die braunhaarige Schönheit emotional an ihre Grenzen: Ihre Freundin Joena Steilen näherte sich ihrem Couple, dem Mitkandidaten Umut Tekin (28). Wie Jeje, die sich künftig nicht fest verankert im Reality-Business sieht, nun in einem Promiflash-Interview enthüllte, war der Moment besonders schmerzhaft, da sie erfuhr, dass zwischen Joena und Umut sogar ein Kuss stattgefunden hatte – ein Kuss, der wohl nie im Fernsehen gezeigt wurde.

Nach den explosiven Entwicklungen entschied sich Joena, auf Jeje zuzugehen und reinen Tisch zu machen. "Sie kam nach der Show zu mir, hat mir alles gebeichtet. Im Gegensatz zu Umut hat sie mir die volle Wahrheit gesagt", betonte Jeje im Gespräch. Offenbar gab es zwischen Joena und Umut eine Absprache, ihren Moment geheim zu halten. Doch Joena entschied sich gegen das Stillschweigen und legte alle Karten auf den Tisch. Diese Offenheit beeindruckte Jeje besonders: "Das ist so ein wichtiger Punkt. Ehrlichkeit. Das steht halt bei mir, bei meinen Werten ganz oben." So habe sie es geschafft, der kessen Blondine zu verzeihen: "Sie hat mir dabei auch geholfen. Sie hat mich nicht einfach da sitzen lassen, sondern sie kam auf mich zu", verriet die ehemalige Köln 50667-Darstellerin.

Dank des mutigen Gesprächs fanden die beiden Frauen einen Weg zurück zu ihrer Freundschaft. Jeje beschreibt, dass sie und Joena den Vorfall gemeinsam verarbeitet haben: "Ja, wir haben das zusammen geschafft." Was als potenzielles Ende einer Beziehung begann, wandelte sich so in eine Lektion über Vertrauen und Verzeihen. Auch wenn die Erfahrungen am Set von "Love Island VIP" für Jeje eine emotionale Achterbahnfahrt bedeuteten, scheint die Verbindung zwischen den beiden Freundinnen dadurch umso gefestigter. Wie es weitergeht, erfahren Fans immer donnerstags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI oder bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

Collage: RTLZWEI, IMAGO / Future Image Collage: Jeje Lopes und Joena Steilen

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025