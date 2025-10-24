Samira und Eva im Dschungelcamp? Das sagt Serkan Yavuz dazu

Zwei Namen, ein Camp und reichlich Gesprächsstoff: Nach Informationen der Bild sollen Samira Yavuz (31) und Evanthia Benetatou (33) 2026 auf der Kandidatenliste für das RTL-Dschungelcamp stehen. Brisant wird die Konstellation durch Serkan Yavuz (32), mit dem Samira noch verheiratet ist und der mit Eva eine Affäre hatte. Gegenüber Bild äußert sich der Reality-TV-Star wohl gelassen zu einem möglichen Aufeinandertreffen der beiden Frauen im australischen Busch. "Wenn Samira und Eva wirklich aufeinandertreffen würden, dann ist das eben so. Samira ist eine wortgewandte Frau", sagt er.

Serkan, bekannt aus zahlreichen Reality-Formaten, wirkt im Gespräch unbeeindruckt von dem möglichen Showdown. "Klar, man schaut da schon mal hin – das ist ja menschlich. Es gibt Formate, die sehe ich mir an, andere weniger", erklärt er Bild. Auch die Aussicht auf einen möglichen Zoff bringt ihn nicht aus der Ruhe: "Samira weiß, dass so etwas passieren kann, wenn sie wieder bei einer TV-Show mitmacht. Das Fernsehen lebt schließlich genau von solchen Konstellationen – von Spannung und Reibung. Das wissen alle Beteiligten." Offiziell bestätigt ist die Kandidatenliste von RTL bislang nicht, doch die Namen sorgen schon jetzt für Wirbel.

Sowohl Samira als auch Evanthia stehen seit Jahren im Rampenlicht und haben bereits in diversen Reality-Formaten für Aufsehen gesorgt. Samira, die gemeinsam mit Serkan zwei Kinder großzieht, ist bekannt dafür, klare Worte zu finden und Haltung zu zeigen. Eva hingegen gilt als emotional, direkt und nicht konfliktscheu – eine Kombination, die im Camp für Gesprächsstoff sorgen dürfte. Sollten die beiden tatsächlich in den australischen Dschungel einziehen, könnte das zu einem der spektakulärsten TV-Momente der kommenden Staffel werden. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob es zum großen Knall oder einer überraschenden Versöhnung kommt.

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025