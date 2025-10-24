AYTO-Ariel stellte Kevin Njie schon ihrer Tochter Ileyna vor

Ariel und Kevin Njie (29) sorgten bei der Show Are You The One – Reality Stars in Love für reichlich Wirbel, denn zwischen den beiden funkte es gewaltig. Auch nach den Dreharbeiten schien die Romanze zunächst vielversprechend: Die beiden wurden zusammen in der Schweiz, Ariels Heimat, gesichtet. Dort lernte Kevin nicht nur Land und Leute kennen, sondern durfte auch mit einer ganz besonderen Person in Ariels Leben Bekanntschaft schließen: "Er hat meine Tochter Ileyna kennengelernt", verriet die Reality-TV-Darstellerin jetzt im Interview mit Promiflash.

Obwohl das Zusammentreffen für Ariel und Kevin ein Fortschritt in ihrer Beziehung darzustellen schien, stieß es nicht überall auf Zuspruch. Giuliano Lorenzo Hediger, der Vater der kleinen Ileyna, sei von diesem frühen Kennenlernen alles andere als begeistert gewesen. "Er findet es nicht so toll", erklärte Ariel über die Reaktion des Kindsvaters. Konkrete Gründe für Giulianos Zurückhaltung behielt sie für sich, doch wäre die Sorge, das Kind mit flüchtigen Liebeleien der Mutter unnötig zu belasten, offenbar nicht ganz unberechtigt: Ariel und Kevin haben im Moment keinen Kontakt mehr zueinander, wie sie im Promiflash-Interview bestätigte.

Kevin hatte seine Fans erst kürzlich in tiefer Sorge zurückgelassen, als er unerwartet auf Bali für mehrere Tage verschwunden war. Nach Tagen der Unklarheit und den wildesten Spekulationen über seinen Verbleib tauchte er schließlich wieder auf, doch behält die Gründe für sein Verschwinden weiterhin für sich. Bereits kurz nach seiner Rückkehr hatte Ariel erklärt – trotz der aktuellen Funkstille zwischen ihr und Kevin – mehr über den Vorfall zu wissen, dies jedoch aus Respekt vor seiner Privatsphäre nicht öffentlich machen zu wollen.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / ariel_61, IMAGO / Beautiful Sports Collage: Ariel und Kevin Njie

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kevin.njie Kevin Njie, Realitystar