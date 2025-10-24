Christin Okpara präsentiert voller Stolz ihr Führungszeugnis

Christin Okpara (29), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten wie Are You The One? und Das große Promi-Büßen, geht auf Instagram in die Offensive. Dort wehrt sich aktuell gegen fiese Gerüchte, sie sei in der Vergangenheit bereits strafrechtlich verfolgt worden. Um jenen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, hielt sie jetzt in einer Story stolz ihr offizielles Führungszeugnis in die Kamera. Darauf zu lesen: "Keine Eintragung". Mit deutlichen Worten erklärte Christin dazu: "Ganz viele da draußen denken, ich habe eine Anzeige, ich bin Straftäterin – haltet die Klappe!"

Doch nicht alle Follower feierten Christin, die im Netz als Christin Queenie bekannt wurde, für diesen Beleg ihrer vermeintlich weißen Weste. Ein User erklärte etwa, dass Anzeigen oder kleinere Strafen nicht zwangsläufig im Führungszeugnis verzeichnet sein müssen. Außerdem könnten Verfahren eingestellt oder noch nicht abgeschlossen sein, die hier nicht aufgeführt sind. Ungeachtet dessen scheint Christin mit ihrer Botschaft klarstellen zu wollen, dass sie sich von den Gerüchten nicht unterkriegen lässt.

Christin war in der Vergangenheit bereits in den Schlagzeilen, als sie aus einem beliebten Reality-Format – dem RTL-Dschungelcamp – ausgeschlossen wurde. Anlass war der Verdacht, dass sie mit gefälschtem Impfpass nach Südafrika gereist sei. Überraschend war damals auch, dass die Bundespolizei sie bei ihrer Rückkehr nach Deutschland am Flughafen erwartete. Trotz dieser Ereignisse, die ihr Image offenbar bis heute belasten, zeigt sich Christin in sozialen Medien kämpferisch und versucht, ihren Kritikern keine Angriffsfläche mehr zu bieten.

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

ProSieben / Nikola Milatovic Christin Okpara bei "Das große Promi-Büßen", 2023

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Realitystar