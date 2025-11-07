Nach Kampf: So ist das Verhältnis von Walentina und Christin

Walentina Doronina (25) und Christin Okpara (29) sind beim großen "The Ultimate Hype"-Boxevent in den Ring gestiegen, um ihren Dauerstreit zu lösen – doch der Kampf war schneller vorbei, als viele Zuschauer vermutet hätten. Bereits nach wenigen Sekunden schmiss Christin das Handtuch, was Walentina den Sieg sicherte. Nach dem Kampf zeigte sich kurzzeitig ein überraschend versöhnliches Bild: Die beiden Frauen lagen sich im Ring in den Armen, was auf ein Ende ihrer Fehde hindeuten konnte. Doch dieser Eindruck täuschte, wie Walentina jetzt im Interview mit Promiflash verrät...

Bei der Premiere von "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" stellt Walentina klar, wie es nun um die beiden Streithähne steht. Nach dem Kampf habe Christin direkt wieder angefangen, gegen die Germany Shore-Bekanntheit zu sticheln. Walentina vermutet, ein gekränktes Ego stecke dahinter. "Christin hat ganz klar verloren durch Aufgabe, weil sie dem Ganzen nicht gewappnet war. Das tut ihr halt weh", meint sie im Gespräch mit Promiflash. Ganz die Sportsfrau habe Walentina sogar nach dem Kampf eine Nachricht an Christin geschickt, um sie für ihre Leistung zu loben. Sie erzählt: "Aber wenn sie meint, da gegen mich zu schießen, soll sie das gerne machen. Das zeigt nochmal einfach, wie verletzt sie ist, dass sie verloren hat. Punkt."

Vor dem Boxkampf spuckte Christin noch große Töne. "Wir haben jetzt die Option, uns legal auf die Fresse zu hauen. Ich warte seit zwei Jahren auf den Boxkampf – also Walentina, mach dich bereit", verkündete sie vor dem "The Ultimate Hype"-Event in einem Interview, das Promiflash vorliegt. Im Ring war von der Kampfeslust der Kampf der Realitystars-Bekanntheit aber nur noch wenig zu erkennen – vermutlich ließ sie sich einschüchtern von Walentina, die sich über Monate hinweg mit hartem Training vorbereitet hatte.

