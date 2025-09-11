Walentina Doronina und Christin Okpara streiten vor Boxkampf

Die Social-Media-Stars Walentina Doronina (25) und Christin Okpara (29) lassen es ordentlich krachen, bevor sie sich im Ring bei "The Ultimate Hype" gegenüberstehen. Anlass zur Auseinandersetzung bietet ihr bevorstehender Boxkampf, der bereits im Vorfeld für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Walentina wirft Christin vor, dass deren Rapsongs alles andere als hörenswert seien und dass sie Instagram-Storys lösche, um Unliebsames zu verbergen. Christin schlägt im Wortgefecht zurück, indem sie stolz auf ihre eigene Immobilie verweist und Walentina damit konfrontiert, über kein eigenes Eigentum zu verfügen.

Die gegenseitigen Spitzen reißen jedoch nicht ab: Walentina betont, dass ihr Mercedes ohne jegliche Finanzierung auskommt und deutet an, dass Christin nur mit Unterstützung ihrer Großmutter zu ihrer Immobilie gekommen sei. Spöttisch reagiert Walentina auf die Frage eines Zuschauers, ob sie Christin sofort K.O. schlagen werde, indem sie kontert: "Ich spiele gerne mit meinem Futter." Auf der anderen Seite gibt sich Christin selbstsicher und überlegen, indem sie auf ihre intensiven Trainingsvorbereitungen mit ständig neuen Sparringpartnern hinweist. Sie verspottet Walentinas Trainingsmethoden, bei denen immer mit denselben Gegnern geübt wird: "Sie hört sich an wie ein Mäuschen, will mir was von Sparring erzählen und kämpft immer gegen dieselbe."

Wenn es nach den Fans geht, scheiden sich die Meinungen, welche der beiden Influencerinnen die Nase vorn hat: Unter einem Beitrag von Promiflash wurde diskutiert, wer wem überlegen ist. Viele Unterstützer zeigten sich dabei überzeugt, dass Walentina den Sieg holen würde. "Walentina wird sie sicherlich schlagen", lautete unter anderem ein Kommentar. Doch auch Christin hatte zahlreiche Nutzer hinter sich, die schrieben: "Dann bin ich für Christin, obwohl ich beide nicht mag." Wer letztendlich den Sieg einheimst, entscheidet sich am 4. Oktober.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / walentinadoroninaofficial, Amazon MGM Studios Collage: Walentina Doronina und Christin Okpara

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige