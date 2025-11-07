So viel hat Walentina Doronina seit dem Boxkampf zugenommen

Walentina Doronina (25) hat in einem Interview überraschend offen über ihre Gewichtsschwankungen in den vergangenen Wochen gesprochen. Nach ihrem Boxkampf gegen Christin Okpara (29), für den Walentina in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm antrat, habe sie zunächst an Gewicht zugenommen. "Ich habe bei meinem ersten Boxkampf ja 57 Kilo gewogen und danach war ich auf 65 Kilo, weil ich keinen Leistungssport mehr gemacht habe und alles gegessen habe, was ich wollte", berichtete sie im Gespräch mit Promiflash. Dieses Mal möchte sie konsequenter bleiben: "Ich achte jetzt darauf. Ich bin aktuell von 55 auf 57 Kilo, das ist auch gut so, da will ich konstant wieder bleiben."

Ernährung und Sport stehen bei Walentina aktuell zwar nicht mehr so streng im Fokus wie während der Trainingszeit vor dem Kampf, doch die Reality-Darstellerin hat ihren Ansatz angepasst. Nach wie vor gönne sie sich gelegentliche Ausnahmen, aber mit der gleichen unkontrollierten Gewichtszunahme wie nach ihrem ersten Kampf rechne sie nicht. "Für meine Verhältnisse bin ich bei meinem ersten Boxkampf gut aufgegangen, gewichtstechnisch, das will ich dieses Mal vermeiden", erklärte sie. Ihre neue Strategie: Von Anfang an darauf achten, im Rahmen zu bleiben, auch wenn die Phase intensiven Sports vorüber ist.

Während des harten Trainings vor ihrem Boxkampf war Walentina besonders diszipliniert. Für die Teilnahme kämpfte sie sich in die vorgegebene Gewichtsklasse und erreichte mit eiserner Konsequenz und starker Leistungsbereitschaft ihr Ziel. Vor allem ihre Fans wissen, wie hart sie für ihren Erfolg gearbeitet hat, denn sie teilte viele Momente ihrer Vorbereitung auf Social Media. Walentina, die mit ihrem Engagement längst mehr ist als nur ein Reality-Star, hat damit einmal mehr bewiesen, wie viel Entschlossenheit sie zeigen kann, wenn sie sich ein Ziel gesetzt hat.

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype"

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im September 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin