"Die Unzerquizbaren": Dann läuft Sendung mit Stefan Raab

Entertainer Stefan Raab (59) und sein einstiger Show-Praktikant Elton (54), der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt, mischen endlich wieder gemeinsam die Primetime auf: Ihre neue RTL-Show "Die Unzerquizbaren" startet am 15. November um 20:15 Uhr und verspricht eine unterhaltsame Mischung aus geistreichem Wissensduell und klassischem Raab-Humor. Eine zweite Ausgabe soll bereits eine Woche später folgen, ebenfalls zur besten Sendezeit. Vorab sind die beiden Episoden bereits auf RTL+ verfügbar.

Das Konzept der Sendung verspricht Abwechslung: In vier Runden kämpfen fünf Kandidaten um bis zu 100.000 Euro. Dabei treten sie nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen Stefan und Elton an, die sich gemeinsam auf eine Antwort einigen müssen. Im Halbfinale teilen sich die verbliebenen Kandidaten ihre prominenten Gegenspieler auf, bevor im Finale die letzte Herausforderung wartet: Der oder die Beste nimmt es mit beiden Moderatoren gleichzeitig auf. Unterstützt wird das Ganze durch die Moderation von Laura Wontorra (36) und musikalische Einlagen der Heavytones.

Für Stefan Raab markiert die Show einen weiteren Meilenstein in seinem TV-Comeback, das er 2024 bei RTL gefeiert hatte – knapp zehn Jahre nach seinem Rückzug aus dem Fernsehen. Neben "Die Unzerquizbaren" hat er sich mit Formaten wie der "Die Stefan Raab Show" und der Spielshow "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" wieder einen festen Platz im Abendprogramm gesichert. Die Zusammenarbeit mit Elton, der seit seinem Karrierestart bei TV Total an der Seite des Entertainers nicht wegzudenken ist, sorgt bei den Fans besonders für Nostalgie und weckt Hoffnung auf eine neue Show, die tatsächlich an die alten Erfolge des Duos anknüpfen kann.

Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere von "Das Kanu des Manitu"

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton bei "Du gewinnst hier nicht die Million", April 2025

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab, Elton und Bully Herbig

