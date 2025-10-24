Fritz Weppers Witwe klagte wegen Drama bei seiner Beerdigung

Die Trauerfeier von Fritz Wepper (†82) wurde unterbrochen, als die österreichische Filmproduzentin Lilly Berger plötzlich zum Altar stürmte und das Wort ergriff. Sie beschuldigte die Witwe des Schauspielers, ihn nach seiner Tumor-OP von allem isoliert zu haben. Der Vorfall zieht jetzt Konsequenzen nach sich. Fritz' Ehefrau Susanne Kellermann hat Lilly laut Bild angezeigt, und es kam am Donnerstag zu einem Zivilprozess im Münchner Justizpalast. Vor Gericht erklärte Susanne die Situation ihres Mannes und die Tatsache, dass er durchgehend medizinische Betreuung gebraucht habe und zeitweise sogar im Koma lag. Lilly betonte wohl, davon nichts gewusst zu haben – sie entschuldigte sich und betonte, derartige Anschuldigungen zukünftig sein zu lassen. Sie und Susanne sollen sich die Hand gegeben und Frieden geschlossen haben.

Dem Vorwurf, Susanne habe Fritz von der Außenwelt ferngehalten, setzte sie entgegen, sich in der Zeit intensiv um ihn gekümmert zu haben. "Er brauchte viel Unterstützung, aber er hat bis zuletzt so selbstständig und so autark gelebt wie möglich", meinte sie vor Gericht. In den Jahren 2021 und 2022 sei er entweder im Krankenhaus oder in der Reha gewesen – im Juli 2021 sogar im Koma und unter Beatmung auf der Intensivstation: "Er musste mühsam wieder lernen, selbstständig zu atmen, zu schlucken und zu sprechen. In dieser Zeit war es selbstverständlich, dass er nicht erreichbar war. Fritz kämpfte um sein Leben." Von November 2023 bis zu seinem Tod 2024 habe der einstige "Um Himmels Willen"-Darsteller dann erneut in einer Klinik gelegen – zum Schluss musste er auf eine Palliativstation und schließlich ins Hospiz.

Fritz starb im März 2024, nachdem er nach einer Blutvergiftung in das Hospiz gebracht worden war. "Fritz ist friedlich eingeschlafen", erklärte Susanne damals gegenüber Bild. Seine Beerdigung fand nur wenige Wochen später statt. Im Rahmen einer liebevoll von seiner Frau und seiner zwölfjährigen Tochter Filippa geplanten Trauerfeier wurde er im Familiengrab neben seinem Bruder Elmar Wepper (†79) bestattet. Dieser starb nur wenige Monate zuvor, im Oktober 2023. Mit dabei waren Freunde, Familie und langjährige Wegbegleiter wie Schlagersängerin Vicky Leandros (73), Schauspielerin Uschi Glas (81) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58).

Getty Images Susanne Kellermann und Fritz Wepper

Getty Images Fritz Wepper, Schauspieler

