So luxuriös wohnt Simon Cowell in millionenschwerem Anwesen

Simon Cowell (66) hat einen exklusiven Einblick in sein prächtiges Anwesen in den Cotswolds gewährt. Der Produzent lebt dort seit 2021 mit seiner Verlobten Lauren Silverman (48) und ihrem gemeinsamen Sohn Eric in einem luxuriösen Farmhaus, das einen Wert von acht Millionen Pfund hat. Auf Instagram präsentierte Simon kürzlich das weitläufige Zuhause, während er seine neue Netflix-Serie "Simon Cowell: The Next Act" bewarb. In einem der Videoclips ist er zu sehen, wie er mit seinen Yorkshire-Terriern, Squiddy und Diddly, in einem cremefarbenen Sessel sitzt und im Hintergrund die weißen Doppeltüren den Blick auf den großen Garten freigeben. Der Außenbereich beeindruckt mit einem perfekt gepflegten Rasen, blühenden Hortensien und einer hohen Hecke sowie einer einladenden überdachten Sitzmöglichkeit unter einer Pergola.

Einen weiteren Blick ins Innere gewährte Simon aus seinem eleganten Esszimmer. Dort sitzt er mit seinen Hunden auf den Knien an einem langen schwarzen Tisch mit braunen Lederstühlen. Im Hintergrund ist ein Holzschrank zu sehen, der mit Gläsern bestückt ist – eine Mischung aus moderner und traditioneller Einrichtung. Zu Hause fehlt es dem TV-Star auch nicht an Fitnessmöglichkeiten: In einem Clip nutzt Simon ein Trainingsgerät in seinem persönlichen Fitnessraum, der durch weiße Wände und dunkle Holzböden modern gehalten ist. Die helle und zugleich stilvolle Einrichtung zieht sich durch das gesamte Haus, wie auch seine gemütliche Sitzecke mit grauem Sofa und Schwarz-Weiß-Bildern an der Wand verdeutlicht.

Der Umzug in die Cotswolds kam nach mehreren Einbrüchen in ihrem früheren Zuhause in London. Im ländlichen Rückzugsort hat die Familie eine ruhige und naturnahe Lebensweise gefunden. Neben Filmabenden und Yoga gehört auch das Spazierengehen mit den Hunden zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Ihr Freund Bruno Tonioli (70), bekannt aus Strictly Come Dancing, ist ein häufiger Gast und wird von Sohn Eric liebevoll als "Onkel Bruno" bezeichnet. Prominente Nachbarn wie David und Victoria Beckham (51) wohnen ebenfalls in der Gegend. Lauren verriet jedoch, dass sie und Simon das gesellschaftliche Zusammensein bewusst auf wenige ausgewählte Freunde beschränken, um ihre Privatsphäre zu wahren – ein Luxus, den ihr neues Zuhause ihnen zweifellos bietet.

Instagram / simoncowell Simon Cowell sitzt in seinem Wohnzimmer

Instagram / simoncowell Simon Cowell in seinem Esszimmer

Instagram / simoncowell Simon Cowell in seinem privaten Fitnessstudio