Keine Besuche: Haben Britney Spears' Söhne Angst vor ihr?

Kevin Federline (47) hat in einem Interview mit Piers Morgan (60) behauptet, dass Sean Preston (20) und Jayden James (19) ihre Mutter Britney Spears (43) nicht mehr besuchen möchten. In der Sendung "Uncensored" sagte der Tänzer, der mit Britney von 2004 bis 2007 verheiratet war: "Einer meiner Söhne hat sie dieses Jahr einmal gesehen und danach entschieden, nicht mehr zu ihr zurückzukehren." Auch der jüngere Sohn Jayden habe den Kontakt in den letzten Monaten abgebrochen. Kevin erklärte, dass die beiden verängstigt seien und sich Sorgen um ihre Mutter machten, wollte jedoch nicht näher darauf eingehen, was genau zu dieser Entscheidung geführt habe: "Das ist nicht meine Geschichte, sondern die meiner Söhne."

Die Aussage von Kevin fällt mit der Veröffentlichung seines neuen Buches "You Thought You Knew" zusammen, in dem er heikle Vorwürfe gegen Britney erhebt. Seit der Aufhebung ihrer Vormundschaft sollen die Kontakte zwischen ihr und den Söhnen ohnehin spärlich gewesen sein. Laut Britney habe Sean sie in den letzten fünf Jahren nur viermal und Jayden gerade einmal für 45 Minuten besucht. Britney, die für den Schutz der Privatsphäre ihrer Familie plädiert, reagierte online auf die neuen Anschuldigungen: "Ich lebe seit fünf Jahren ein zurückgezogenes Leben. Die ständigen Angriffe meines Ex-Mannes sind unglaublich verletzend", schrieb die Sängerin auf X. Sie betonte, weiterhin nur das Beste für ihre Kinder zu wollen.

Britney hatte es in der Vergangenheit nicht leicht, was ihre Beziehung zu ihren Söhnen betrifft. Nach der Trennung von Kevin 2007 übernahm er das volle Sorgerecht für die Kinder. Die Zeit nach ihrer Scheidung sei laut Kevin turbulent gewesen, doch auch Britney spricht davon, stets für ihre Kinder da gewesen zu sein. Trotz der öffentlichen Spannungen betont sie weiterhin ihre Liebe zu Sean und Jayden. Kevins Enthüllungen, die laut ihrem Sprecher lediglich als "Geldmacherei" bezeichnet werden, belasten die Situation jedoch erheblich. Gleichzeitig rief Britney ihre Fans dazu auf, sich nicht von den Schlagzeilen über ihre Person beeinflussen zu lassen.

Getty Images Kevin Federline, ehemaliger Tänzer

Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006

Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 2013