Kim Kardashians Co-Star liebt ihre Intimhaar-Unterwäsche

Am Dienstag feierte Kim Kardashians (45) Anwaltsserie "All's Fair" in London Premiere. Auf dem roten Teppich wurde die Unternehmerin von Capital Radio auf das neueste Produkt ihrer Marke Skims angesprochen – einen String im Schamhaar-Look. Auf die Frage, ob Kim Bekannte oder Kollegen habe, die dieses eigentümliche Stück Unterwäsche tragen, antwortete sie lachend: "Oh, wissen Sie was? Das tun sie! Sarah Paulson wird stolz darüber sprechen! Punkt." Sarah spielt neben der The Kardashians-Darstellerin in "All's Fair" und scheint ein richtiger Fan des haarigen Produkts zu sein.

Das Netz ist allerdings etwas weniger überzeugt. Im Netz werden fleißig Witze über Kims Schlüpfer gerissen. Unter ihren Instagram-Posts scherzte ein User: "Ich bezahle nicht umsonst für eine Wachsbehandlung, Kim!" Ein anderer meinte spaßeshalber: "Waschen wir das in der Waschmaschine oder benutzen wir Shampoo und Conditioner?" Viele Nutzer sehen das Produkt aber auch kritisch oder fühlen sich ein wenig auf den Arm genommen. "Was noch schlimmer ist, ich habe das Gefühl, das ist ein Scherz, um sich darüber lustig zu machen, dass Verbraucher alles kaufen. Es ist peinlich", ist ein User überzeugt. Ein anderer schimpft: "Wenn du dich nicht rasieren willst, dann lass es einfach. Das hier ist lächerlich."

Tatsächlich scheint Kim mit dem Slip aber eine klare Botschaft verbreiten zu wollen: Natürlichkeit ist nichts Verkehrtes. Es macht den Eindruck, als wolle sie festgefahrene Schönheitsideale auflösen, immerhin leben bis heute viele Menschen in dem Irrglauben, Intimbehaarung sei unhygienisch. Den Slip bewarb die 45-Jährige mit den Slogans "Entdecke den ultimativen Busch" und "Der Teppich muss zu den Vorhängen passen". Dazu gab es Werbespots im Stil der 70er-Jahre, in denen Rasieren eher die Ausnahme war. Und Kim scheint ihre Fans abzuholen, denn nur wenige Stunden nach dem Release waren die Strings in verschiedenen Farben und Ausführungen auf der Skims-Website ausverkauft.

Getty Images Kim Kardashian, September 2024

Getty Images Sarah Paulson und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians neues Skims-Slip