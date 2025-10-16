Skurril: Kim Kardashian verkauft Tangas mit Schambehaarung

Kim Kardashian (44) will ihre Fans offenbar animieren, zurück zur Natur zu kehren – wenn auch nur auf dem String. Zusammen mit ihrer Marke Skims bringt die Unternehmerin jetzt eine neue Kollektion Tangas auf den Markt. Das Skurrile: Der Stoff ist mit verschiedenen Arten von Haaren bedeckt. Diese sollen die natürliche weibliche Intimbehaarung imitieren und sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Beworben wird das ungewöhnliche Stück Unterwäsche bei Instagram mit dem Slogan "Entdecke den ultimativen Busch", frei nach dem Motto: "Der Teppich muss zu den Vorhängen passen." Zumindest auf den ersten Blick scheint Kim mit ihrer neuen Idee gegen festgefahrene Schönheitsideale vorzugehen.

Die Fans wissen aber offenbar noch nicht ganz, was sie mit dem neuesten Produkt aus dem Hause Kardashian anfangen sollen. In den Kommentaren unter den Posts der offiziellen Skims-Seite sammeln sich jede Menge Fragezeichen. Während einige erst einmal überprüfen, ob nicht vielleicht der 1. April ist, fragen sich andere, ob so ein Produkt wirklich notwendig ist. "Wer hat danach gefragt?", meint ein User. Ein anderer meint: "Das ist so seltsam. Und was noch schlimmer ist, ich habe das Gefühl, das ist ein Scherz, um sich darüber lustig zu machen, dass Verbraucher alles kaufen. Es ist peinlich." Neben dem fehlenden Verständnis vieler können sich einige auch ein paar Scherze nicht verkneifen: "Waschen wir das in der Waschmaschine oder benutzen wir Shampoo und Conditioner?"

Völlig unabhängig von den Kommentaren beweist Kim hier mal wieder, dass sie genau weiß, wie sie am besten Aufmerksamkeit generiert – und damit auch Umsatz, denn die meisten der haarigen Schlüpfer sind auf der Website schon nicht mehr erhältlich. Zuletzt brachte Kim eine spezielle Beauty-Maske heraus, die die Haut im Gesicht straffen soll. Das Gadget ging viral, wurde viel diskutiert und sogar in Hollywood belächelt. Einer, der die Maske nämlich ausprobierte, war Hollywoodstar Anthony Hopkins (87). Der Schauspieler fühlte sich direkt an seine berühmteste Rolle als Kannibale Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer" erinnert und sendete der 44-Jährigen im Netz eine lustige Botschaft: "Danke, Kim, hab keine Angst, zum Abendessen vorbeizukommen." Kim nahm es mit Humor und repostete das Video sogar.

Getty Images Kim Kardashian im November 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians neues Skims-Slip

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, November 2024