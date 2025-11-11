"KPop Demon Hunters" bekommt erst in Jahren eine Fortsetzung

Die Fans haben lange darauf gewartet – und nun ist es offiziell: Der animierte Hit "KPop Demon Hunters" bekommt eine Fortsetzung. Netflix und Sony Pictures Animation bestätigten, dass der zweite Teil erscheinen wird, allerdings müssen sich die Zuschauer gedulden. Der Starttermin ist erst für das Jahr 2029 geplant. Regisseure des Projekts sind erneut Maggie Kang und Chris Appelhans, die bereits für den überraschenden Erfolg des ersten Teils verantwortlich waren. Der erste Film hatte sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt und mit seiner Mischung aus Fantasy, K-Pop und Musical Millionen Zuschauer begeistert.

Der Grund für die lange Wartezeit liegt in der anspruchsvollen Produktion eines Animationsfilms. Laut Maggie Kang sollen im Sequel viele offene Fragen aus dem ersten Teil beantwortet werden, wobei der Fokus vor allem auf der Weiterentwicklung der Charaktere liegt. Bereits vor dem Deal sprach die Regisseurin mit Variety über die Herausforderungen, kreative Erzählungen mit komplexen Figuren zu vereinen. Zudem soll Netflix die hohe Qualität des Originals beibehalten wollen, unterstützt durch die Berücksichtigung des immensen Erfolgs mit aktuell über 325 Millionen Views auf der Plattform. Über die Veröffentlichungsstrategie gibt es Spekulationen: Es könnte sein, dass der Film zuerst in ausgewählten Kinos gezeigt wird, bevor er auf Netflix landet.

Die Wartezeit auf den zweiten Teil könnte jedoch verkürzt werden. Maggie Kang plauderte mit United Talent Agency über die Möglichkeit eines Spin-offs. Besonders eine Figur habe es den Zuschauern angetan: Bobby, der Manager der Band Huntr/x. "Manche Leute wollen wirklich mehr über Bobby wissen — er wurde zu einem riesigen Star. Bobby könnte sein eigenes Spin-off kriegen", merkte die Regisseurin an. Ob Bobby oder eine andere Figur wirklich im Zentrum eines eigenen Abenteuers stehen wird, ließ sie offen.

Anzeige Anzeige

Netflix Derpy and Rumi in "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Anzeige Anzeige

Netflix Manager Bobby, "KPop Demon Hunters"

Anzeige