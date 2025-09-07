Sequel: Netflix verhandelt über "KPop Demon Hunters 2"

Der Animationsfilm "KPop Demon Hunters" hat sich auf Netflix als absoluter Hit erwiesen und begeistert Fans weltweit. Seit seiner Veröffentlichung am 20. Juni steht der Film ununterbrochen auf der Liste der beliebtesten Filme des Streamingdienstes. Angesichts dieses Erfolgs wünschen sich viele Zuschauer eine Fortsetzung. Gemäß einem Bericht von Forbes verhandeln Sony und Netflix bereits über die Produktion eines zweiten Teils. Beide Unternehmen sind interessiert, die Abenteuer der Sängerinnen, die mit ihrer Musik die Welt vor Dämonen beschützen, weiterzuführen. Noch gibt es jedoch keine offizielle Ankündigung oder einen Starttermin für die Fortsetzung.

Regisseurin Maggie Kang hat in einem Interview mit Screen Rant verraten, dass sie schon während der Dreharbeiten Ideen für einen Nachfolger gesammelt hat. Sie erklärte, dass noch viele Seitenstränge existieren, die in einem weiteren Film tiefer erkundet werden könnten. Auch die Darsteller stehen einer Fortsetzung offen gegenüber. Ji-young Yoo, die die Rolle der Zoey verkörpert, äußerte, dass unbedingt ein weiterer Teil folgen müsse. Arden Cho, die der Hauptfigur Rumi die Stimme leiht, wäre sehr enttäuscht, wenn sie nicht zum Franchise zurückkehren könnte. Die Besetzung könnte problemlos wieder vereint werden, auch Ken Jeong könnte als Bandmanager Bobby erneut mit von der Partie sein.

Neben den Filmabenteuern hat auch die Musik aus "KPop Demon Hunters" weltweit Erfolg. Der Song "Golden", der von der fiktiven Girlgroup HUNTR/X aus dem Film gesungen wird, hat es an die Spitze der britischen Singlecharts geschafft. Dies ist das erste Mal seit PSYs legendärem "Gangnam Style" im Jahr 2012, dass ein K-Pop-Song diesen Erfolg in Großbritannien verbuchen kann. Auch der dazugehörige Soundtrack ist überaus populär und platzierte sich sechs Wochen unangefochten an der Spitze der Compilation-Charts. Der Erfolg des Films und seiner Musik zeigt eindrucksvoll das große Interesse der globalen Fanbasis an K-Pop und den Filmen, die um diese Musikrichtung kreisen.

Netflix/ "KPop Demon Hunters" Rumi, Mira und Zoe in "KPop Demon Hunters"

Getty Images Cast und Crew von "KPop Demon Hunters" beim Netflix-Event Tudum, Juni 2025

©2025 Netflix Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

