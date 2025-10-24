"Hater sind Treibstoff": Filip Pavlovic meldet sich zu Wort

Filip Pavlovic (31) zieht derzeit die Aufmerksamkeit bei Love Island VIP auf sich. Während der Reality-TV-Star eigentlich mit Tatum Koch (27) angebandelt hatte, entschied er sich hinter ihrem Rücken für Joena Steilen, die als neue Granate in die Villa einzog. Besonders brisant: Tatum behauptete, dass die beiden kurz zuvor intim miteinander geworden waren, was Filip jedoch bestritt. Seitdem muss der Ex-Dschungelkönig ordentlich einstecken und bezieht nun auf Instagram Stellung: "Hater sind kein Problem, sie sind Treibstoff. Wenn jeder nur das hören würde, was er hören will, würde niemand mehr reden."

Zudem betonte er, dass die öffentliche Diskussion um seine Person für ihn kein Thema sei: "Ihr kommentiert, ihr teilt, ihr ärgert euch und damit haltet ihr mich im Mittelpunkt. Das ist euer Stress, nicht meiner." Seine Botschaft an die Kritiker: "Ich verliere nicht, ich gewinne. Much love." Damit unterstrich er, dass ihn die eher negative Aufmerksamkeit scheinbar mehr beflügelt als belastet.

Vor wenigen Tagen hatte die Influencerin weiterhin verraten, dass sie nach der überraschenden Entscheidung ihres Ex-Couples selbst den ersten Schritt machen musste. "Ich habe tatsächlich den Schritt auf ihn zugemacht, weil ich ihm die Möglichkeit geben wollte, dass er sich entschuldigt", erklärte Tatum damals gegenüber Promiflash. Besonders enttäuschend für sie: Eine Entschuldigung kam erst, nachdem sie ihn offen darauf angesprochen hatte.

Imago Filip Pavlovic, 2025.

Imago Filip Pavlovic, 29. September 2025

Imago Tatum Koch, 2025