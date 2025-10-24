"The Power"-Sieger Lorik Bunjaku stichelt gegen Kandidaten

Lorik Bunjaku (29) ist der stolze Sieger der ersten Staffel von The Power. Mithilfe von Intrigen und geschickt platzierten Lügen erspielte er sich den Sieg. Im Interview mit Promiflash kann der Realitystar es sich nicht verkneifen, ein wenig gegen seine Mitstreiter zu sticheln. Die hatten zum Schluss der Show nämlich immer wieder versucht, ihn rauszuwerfen. Dass ihnen das nicht gelang, belustigt Lorik. "Ich habe sehr viel gesehen, was ich in dem Haus nicht mitbekommen habe. Ich meine, das meiste ging ja gegen Ende gefühlt nur um mich: 'Lorik raus, Lorik raus, Lorik raus.' Ich finde es umso lustiger, dass ich das Ding gewonnen habe und die es eigentlich zu acht nicht geschafft haben, mich da rauszukriegen. Es ist schon lustig", meint er schadenfroh.

Zusammen mit Nadja Großmann zog Lorik als Nachzügler in die "The Power"-Villa ein. Der 29-Jährige wusste offenbar genau, worauf er sich einlässt, denn er bereitete sich vorab akribisch vor. Der Showpremiere in Berlin verriet er Promiflash, dass er sich mit dem Original-Format aus Frankreich auseinandersetzte: "Die anderen haben alle gewusst, dass es diese Sendung in Frankreich einmal gab. Und alle haben mal reingeschaut, aber es ist auf Französisch. Keiner versteht was." Er selbst könne aber schon ein paar Fetzen Französisch, die ausreichten, um der Sendung zu folgen. Somit kannte er bereits das Konzept und konnte sich Strategien überlegen. Die Produktion selbst habe die Kandidaten kaum vorbereitet, sondern ihnen lediglich die Regeln erklärt.

Dank seines Sieges durfte Lorik 40.000 Euro mit nach Hause nehmen. Das Finale war für den Influencer so nervenaufreibend, dass er gar nicht fassen konnte, gewonnen zu haben. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin kurz vorm Weinen, ich bin am Lachen, ich bin grad so Halligalli in meinem Kopf", meinte er überwältigt. Er sei aber überzeugt, den Sieg verdient zu haben. Seine Zyklen als Powerplayer seien die besten gewesen und er habe die Fäden clever gezogen. Im letzten Spiel stand Lorik Matthias Mangiapane (42) und Dilara Kruse gegenüber. Die drei sollten die Delta-Pyramide aus Einzelstücken zusammenbauen – der ehemalige Sommerhaus der Stars-Bewohner war am schnellsten und konnte zudem Matthias als Powerplayer identifizieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Lorik Bunjaku bei der "The Power"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im August 2023