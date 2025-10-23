Ben Simmons' Schwester verspottet Kendall Jenners Backkünste

Olivia Simmons, die Schwester von NBA-Spieler Ben Simmons, hat kürzlich über TikTok eine kuriose Anekdote aus der Zeit geteilt, als ihr Bruder mit Kendall Jenner (29) zusammen war. Während eines Familienabends, bei dem sie gemeinsam ein Kartenspiel spielten, überraschte das Model die Runde mit der Ansage, Cookies backen zu wollen. "Es war fertiger Keksteig, man musste ihn nur richtig schneiden und in den Ofen tun", erklärt Olivia in ihrem humorvollen Beitrag. Doch das Ergebnis der angeblich simplen Aufgabe ließ zu wünschen übrig. "Ich habe noch nie so ungleichmäßige Kekse gesehen", fügt sie mit einem Lachen hinzu.

Die Geschichte kommt nicht ohne Seitenhiebe auf Kendall und ihre berühmte Familie aus. Olivia erinnert auch an den viralen Clip aus der Reality-Show The Kardashians, in dem die Zuschauer Kendalls fragwürdige Technik beim Gurkenschneiden bestaunen konnten. Die Schwester des Australiers spart nicht mit Kritik. "Du bist reich, ruf deinen Koch, um die Kekse zu machen!", scherzt sie. Olivia nutzt das Video zudem, um die gesamte Kardashian-Jenner-Familie als "eine komische Truppe" zu bezeichnen. Ihre Kommentare lösen in der Online-Community gemischte Reaktionen aus – während einige User darüber lachen, finden andere die Spitzen unnötig.

Ben und Kendall waren zwischen 2018 und 2019 in einer On-off-Beziehung, die sie weitgehend privat hielten. Caitlyn Jenner (75) hatte die Romanze einst in der "The Ellen DeGeneres Show" bestätigt, doch ein offizielles Statement des Paares folgte nie. Kendall erklärte später in einem Interview mit Vogue Australia, dass ihre Beziehungen nicht unter öffentlichem Druck leiden sollten: "Eine Beziehung betrifft nur zwei Menschen, und sobald sie öffentlich wird, beeinflussen die Meinungen anderer die Beteiligten." Die beiden gingen schließlich getrennte Wege, doch Kendalls Wunsch nach Privatheit bleibt ein ständiges Thema in ihrem Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige Anzeige

enewsimage/Action Press Ben Simmons und Kendall Jenner

Anzeige Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im September 2024