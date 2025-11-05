"Ich liebe dich, Boo": A$AP Rocky ehrt Rihanna in Awardrede

A$AP Rocky (37) feierte bei den diesjährigen CFDA Fashion Awards in New York einen besonderen Triumph: Der Rapper wurde mit dem Fashion Icon Award ausgezeichnet. In seiner Dankesrede richtete er sich direkt an seine Partnerin Rihanna (37), die ihn zu diesem Erfolg inspiriert habe. "Baby Girl, ich liebe dich, Boo", erklärte er auf der Bühne und erinnerte daran, dass Rihanna denselben Preis bereits 2014 gewann. "Erinnerst du dich, was ich dir damals gesagt habe? Ich habe dir geschworen, ich werde diesen Preis eines Tages gewinnen. Und sieh mal, Baby, wir haben es geschafft!" Mit strahlendem Lächeln präsentierte Rocky stolz seinen Preis unter tosendem Applaus.

Das Paar verwandelte die Preisverleihung im American Museum of Natural History in Manhattan in eine glamouröse Date Night. Gemeinsam stolzierte das Duo über den roten Teppich und begeisterte mit perfekt abgestimmten Looks. Rihanna entschied sich für einen bodenlangen schwarzen Mantel mit Bindegürtel aus der kommenden Kollektion von Alaia. Rocky setzte auf einen klassischen Chanel-Anzug, akzentuiert mit gelben, cremefarbenen und schwarzen Tönen, sowie beeindruckenden Vintage-Schmuckstücken. Für die frischgebackene Dreifachmama war es der erste Red-Carpet-Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter.

Rihanna und Rocky wurden schon 2012 seit ihrer gemeinsamen Performance bei den MTV Video Music Awards in Verbindung gebracht. Die Beziehung der beiden Superstars wurde aber erst 2020 publik. Zwei Jahre später erblickte ihr ältester Sohn RZA Athelston (3) das Licht der Welt, nur ein Jahr darauf folgte Riot Rose (2). Im September 2025 begrüßten die Musiker schließlich Töchterchen Rocki Irish. Zudem kursieren Gerüchte, dass Rihanna und Rocky den Bund der Ehe eingegangen sind – diese schürte der Rapper selbst.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, CFDA Awards 2025

Getty Images A$AP Rocky mit dem Fashion Icon Award bei den CFDA Awards 2025

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Juni 2025