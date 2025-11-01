Rihanna gesteht: Eigenes Naturhaar zu lieben fiel ihr schwer

Problemzonen machen auch vor Stars nicht halt. Rihanna (37) hat sich im Podcast "Couch by Lena Situations" offen über ihr Verhältnis zu ihrem Naturhaar geäußert. Die Sängerin und Unternehmerin erzählte, wie schwierig es für sie war, ihre natürliche Haarstruktur zu akzeptieren. "Es war ein Kampf", gab sie an und erklärte, dass ihre persönliche Herausforderung eine große Inspiration für die Entwicklung der Haarpflegeprodukte ihrer Marke Fenty Beauty war. Mit den Worten "Wir wurden immer gelehrt, das zu lieben, was wir nicht haben, besonders wenn es ums Haar geht" betonte sie, wie wichtig es ihr sei, Produkte zu schaffen, die nicht nur funktionieren, sondern das Haar auch nachhaltig reparieren und pflegen.

Im Gespräch thematisierte Rihanna nicht nur die Haarpflege, sondern auch ihre kreativen Zweifel. Sowohl bei der Musikproduktion als auch bei den Produkten ihrer Beauty-Brand erging es ihr ähnlich: "Wenn ich meine Alben mache, gibt es einen Punkt, an dem ich denke: ‚Ich habe so lange daran gearbeitet, aber ist es bereit für die Welt?‘", offenbarte sie. Diese Unsicherheiten sind für Rihanna ein natürlicher Teil des kreativen Prozesses. Dennoch finden ihre Projekte aufgrund ihrer authentischen Herangehensweise großen Anklang, sei es in der Musik oder im Beauty-Bereich.

Privat sorgt aktuell vor allem die Geburt ihres dritten Kindes, Rocki Irish Mayers, für Freudenmomente. Am 13. September brachte Rihanna gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (37) den Nachwuchs zur Welt und teilte die ersten Fotos des kleinen Mädchens auf Instagram. In einem süßen Schnappschuss hielt die Musikerin ihre Tochter, die in einem rosafarbenen Strampler zu sehen war. Die beiden sind seit 2020 ein Paar und hatten die Schwangerschaft erstmals im Mai dieses Jahres öffentlich gemacht. Rihanna präsentierte damals stolz ihren Babybauch bei einem Spaziergang durch New York City.

IMAGO / TT Rihanna, 2016 in Stockholm

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images A$Ap Rocky und Rihanna bei der "Schlümpfe"-Premiere in Brüssel, Juni 2025

