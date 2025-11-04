Sexy: Rihanna rockt ersten Red-Carpet-Auftritt nach Geburt

Atemberaubendes Comeback in New York: Rihanna (37) schritt am Montagabend bei den CFDA Fashion Awards in Manhattan erstmals seit der Geburt ihres dritten Kindes über den roten Teppich – und zwar an der Seite von A$AP Rocky (37). Sichtlich gut gelaunt posierte das Paar im Blitzlichtgewitter, hielt Händchen und jubelte vergnügt. Die Gala fand im American Museum of Natural History statt, wo die Sängerin in Alaia und der Rapper in Chanel posierten. Die "Love on the Brain"-Interpretin glänzte in einem dunklen Mantel mit Bindegürtel und weißen Hosen.

Auch inhaltlich war es ein besonderer Modemoment: Rocky erhielt den Style Icon Award der CFDA, überreicht von Vogue-Chefin Anna Wintour (76), mit der der Musiker in diesem Jahr bereits die Met Gala co-moderiert hatte. Der Rapper setzte auf einen Chanel-Boy-Look aus schwarzem Seiden-Gabardine-Jacket, passender Hose, gelbem Stricktop, dazu Gürtel, Schuhe und eigene Schmuckstücke. Mehr als 70 Stars liefen über den Teppich, doch das Paar stahl mit souveräner Lässigkeit die Schau.

Für Modefans weckte der Abend Erinnerungen: Bereits 2014 wurde Rihanna von Anna mit dem Style Icon Award geehrt – damals im legendären, kristallglitzernden Adam-Selman-Dress, das CFDA-Geschichte schrieb. Abseits der Scheinwerfer pflegen Rihanna und Rocky einen lockeren Teamgeist, der auch jenseits der Kamera funktioniert: Sie unterstützen sich bei Großevents, reisen oft gemeinsam an und koordinieren ihre Outfits. Die Musiker sind seit 2019 ein Paar – jüngst kurbelte Rocky sogar Ehegerüchte an.

Getty Images Rihanna bei den CFDA Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, CFDA Fashion Awards in New York

Getty Images Anna Wintour und Rihanna bei den CFDA Fashion Awards 2014