So meistert ASAP Rocky das Vatersein trotz Karrierechaos

ASAP Rocky (37) hat in einem Interview mit dem Perfect Magazine über die Herausforderungen gesprochen, Beruf und Privatleben miteinander zu vereinbaren. Der Rapper und Schauspieler erklärte, dass es ihn besonders glücklich mache, Vater, Partner und ein liebender Ehemann zu sein. Mit Rihanna (37) hat er inzwischen drei Kinder: die Söhne RZA und Riot sowie die erst sechs Wochen alte Tochter Rocki, die am 13. September 2025 das Licht der Welt erblickte. "Es geht darum, in allem, was ich tue, mein Bestes zu geben – egal, ob ich Vater bin, Künstler oder Partner", so der 37-Jährige über seinen Alltag.

Rihanna hatte die Geburt der kleinen Rocki auf ihrem Instagram-Account öffentlich gemacht und dabei erste Fotos ihres jüngsten Familienmitglieds geteilt. In einem pinken Mützchen zeigte sich Rocki zur passenden Bildunterschrift: "Rocki Irish Mayers Sept 13 2025". Rocky selbst ließ es sich nicht nehmen, unter den Fotos seiner Partnerin zu kommentieren und schrieb stolz: "MEINE MÄDCHEN". Laut Berichten ist das Paar überglücklich über die Geburt ihres ersten Mädchens – ein Wunsch, den sie schon länger hatten.

ASAP Rocky und Rihanna scheinen das Familienleben in vollen Zügen zu genießen. Ein Insider verriet People, dass die beiden begeistert seien, dass ihre Jungs jetzt eine kleine Schwester haben, die auch altersmäßig nah bei ihnen liegt. Während Rihanna schon immer von einer großen Familie geträumt habe und sich auf typische "Mädchen-Momente" freue, fühle sich ASAP Rocky vor allem "glücklich". Die beiden Stars teilen nicht nur ihre Liebe zur Musik, sondern auch zu ihrem Nachwuchs – ein Balanceakt, den sie offensichtlich weiterhin erfolgreich meistern.

Imago A$AP Rocky, August 2025

Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Juni 2024