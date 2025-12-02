Rihanna und ihr A$AP Rocky legen eleganten Paar-Auftritt hin

Großes Staraufgebot in New York: Rihanna (37) und A$AP Rocky (37) sorgten am 1. Dezember bei den Gotham Awards 2025 für Furore. Das glamouröse Paar posierte gemeinsam auf dem roten Teppich des Cipriani Wall Street, wo die Preisverleihung stattfand. Rihanna erschien in einem auffälligen pinken, stufenförmigen Kleid mit einem dazu passenden gefiederten Hut und schwarzen Lederhandschuhen – ein Ensemble aus der aktuellen Kollektion von Balenciaga. A$AP Rocky trug einen eleganten schwarz-blau gestreiften Anzug von Chanel. Anlass ihres Auftritts war Rockys Nominierung in der Kategorie "Breakthrough Performer" für seine Rolle im Drama "Highest 2 Lowest".

Die Konkurrenz in der Kategorie war stark: Unter anderem stellten sich Tonatiuh aus "Kiss of the Spider Woman", Chase Infiniti aus "One Battle After Another", Sebiye Behtiyar aus "Preparation for the Next Life" und Abou Sangaré aus "Souleymane’s Story" dem Rennen. Während der Veranstaltung zog nicht nur ihr Paar-Auftritt die Aufmerksamkeit auf sich; bereits am Vorabend machte Rihanna Schlagzeilen, als sie bei einem Dinner im edlen Restaurant Caviar Russe in einem braunen Pelzoutfit gesichtet wurde. Mit ihrer Präsenz bei den Gotham Awards unterstrich Rihanna erneut ihre Unterstützung für ihren Partner und dessen aufstrebende Schauspielkarriere.

Bereits vor einigen Wochen hatte der Rapper die Gerüchteküche heftig angeheizt. In einem Gespräch mit dem Perfect Magazine bezeichnete er sich erstmals als "liebevoller Ehemann". Weiter sagte er: "Vater zu sein, Partner zu sein und ein liebevoller Ehemann in meiner Familie zu sein, macht mich wirklich, wirklich glücklich." Eine offizielle Bestätigung für eine Hochzeit gab es jedoch weiterhin nicht. Auch in einem Interview mit dem Magazin Elle stellte sich der Musiker geheimnisvoll. "Woher wissen Sie, dass ich nicht schon ein Ehemann bin?" fragte er damals, ließ die Fans aber weiter im Unklaren. "Ich werde es trotzdem nicht bestätigen", erklärte er.

