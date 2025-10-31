Heimlich verheiratet? A$AP Rocky nennt sich stolz "Ehemann"

Die Gerüchteküche um Rihanna (37) und A$AP Rocky (37) brodelt wieder. Der Rapper hat sich in einem Interview mit dem Perfect Magazine erstmals als "liebender Ehemann" bezeichnet. "Vater zu sein, Partner zu sein und ein liebevoller Ehemann in meiner Familie zu sein, macht mich wirklich, wirklich glücklich", so der 37-Jährige. Mit der "Diamonds"-Sängerin teilt er drei Kinder: RZA, Riot und die erst wenige Wochen alte Rocki. Ob das Paar tatsächlich den Bund der Ehe geschlossen hat, bleibt allerdings weiterhin unbestätigt.

Bereits vor einem Monat hatte A$AP Rocky mit einer ähnlichen Aussage für Aufsehen gesorgt. Im Gespräch mit Elle fragte er kryptisch: "Woher wissen Sie, dass ich nicht schon ein Ehemann bin?" Gleichzeitig hielt sich der Musiker mit einer eindeutigen Aussage zurück: "Ich werde es trotzdem nicht bestätigen", fügte er hinzu. Nun scheinen seine jüngsten Worte die Spekulationen weiter anzuheizen. Eine offizielle Stellungnahme von Rihanna steht derweil noch aus.

Privat genießen Rihanna und der Rapper ihr gemeinsames Familienleben fernab des Rampenlichts. Aus Interviews ist bekannt, dass die Sängerin vor allem während der Schwangerschaften offene Unterstützung durch A$AP Rocky erfahren hat. Öffentlich trat das Paar erstmals 2021 als Paar auf, doch ihre langfristige Freundschaft reicht bis ins Jahr 2012 zurück, als A$AP Rocky bei einer ihrer Tourneen als Vorband auftrat. Rihanna schwärmte einmal in einem Interview davon, wie tief verbunden die beiden seien, beschrieb ihn als ihre "Homebase" und jemanden, der sie "immer zum Lachen bringt". Ein offenes Ehegeständnis könnten die Fans dennoch sehnsüchtig erwarten.

Getty Images A$AP Rocky im September 2018

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Juni 2025

Instagram / asaprocky A$AP Rocky mit seinen Söhnen Riot und RZA