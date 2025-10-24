Meghan Markle überrascht mit Anekdote über Tochter Lilibet

Herzogin Meghan (44) hat für Überraschung gesorgt, als sie bei einem Buch-Event in der Godmothers-Buchhandlung in Summerland, Kalifornien, seltene Einblicke in ihr Familienleben gab. Anlass war laut Daily Mail das neue Designbuch ihrer langjährigen Freundin Courtney Adamo, mit der sie sich vor Jahrzehnten an der Northwestern University angefreundet hatte. Die Herzogin sprach dabei auch über ihre vierjährige Tochter Lilibet (4), die sie als "eine sehr starke Persönlichkeit" beschrieb. Das Ritual "Rose und Dorn" – bei dem Familienmitglieder den schönsten und den schwierigsten Moment des Tages teilen – sei ein wichtiger Bestandteil ihres Familienalltags. Meghan berichtete lachend: "Wenn ich Lilibet frage, sagt sie: 'Mein Tag war einfach großartig.'"

Neben den kostbaren Einblicken in ihr Leben verriet Meghan weitere Familientricks und Gewohnheiten. Dazu gehört eine sogenannte "Heilungsdecke", die der gesamten Familie Trost spendet, wenn einer sich unwohl fühlt. Morgens wird das Familienleben mit Musik gestartet, und sowohl auf Reisen als auch zu Hause sind Duftkerzen ein obligatorischer Begleiter der Herzogin. Besonders an Tagen mit Gästen, so Meghan, legt sie großen Wert darauf, dass diese sich jederzeit selbst bedienen können, um den Druck eines perfekten Gastgebermoments zu mindern. Nach dem Gespräch schenkte sie den geladenen Gästen Sauvignon Blanc aus ihrer eigenen Weinkollektion "As Ever" aus, womit sie den Abend stilvoll abrundete.

Die Godmothers-Buchhandlung spielt seit der Eröffnung 2024 eine besondere Rolle im Leben von Meghan und Prinz Harry (41). Gegründet von engen Freundinnen des Paares, Jennifer Rudolph Walsh und Victoria Jackson, wurde das einzigartige Konzept des Ladens in Anlehnung an "märchenhafte Patinnen" ausgearbeitet. Harry hatte dazu einen kreativen Namensvorschlag gemacht, der schließlich übernommen wurde. Fotos der royalen Familie und Ausgaben ihrer Bücher sowie Harrys Memoiren sind prominent in der Buchhandlung platziert. Seit 2020 hat Meghan in Montecito eine neue Heimat gefunden und besuchte Godmothers bereits mehrfach. Für die beiden scheint es ein vertrauter Ort im Leben unter den Prominenten von Kalifornien geworden zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit Prinzessin Lilibet

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024