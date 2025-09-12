Nelson Mendes stellt heißes Sophia-Thomalla-Foto nach

Der ehemalige First Dates Hotel-Teilnehmer Nelson Mendes sorgt mal wieder für Gesprächsstoff auf Social Media: Der Reality-TV-Star stellte ein ikonisches Bild von Sophia Thomalla (35) nach und teilte das Ergebnis als ironisch inszenierte Collage auf Instagram. Während die Schauspielerin im Original zwischen zwei echten Traktoren posiert, glänzend in enger Lederhose, Lack-High-Heels von Louboutin und einem dunklen Lack-BH, wählte Nelson einen wohl eher spielerischen Ansatz. Mit blonder Langhaarperücke, schwarzem BH, Lederleggings und Stilettos posierte er vor einer Kulisse aus Spielzeug-Traktoren. Dazu kommentierte er humorvoll mit den Worten: "Bei der Geburt getrennt…".

Die Fans von Nelson, der bereits gemeinsam mit Oliver Pocher (47) das Mike-Leyla-Foto nachahmte, zeigen sich begeistert von der Parodie. In den Kommentaren überschlagen sich die User vor Lachen und sarkastischen Fragen: "Mich würde ja mal interessieren, wie du in die Hose reingekommen bist und vor allem wieder rausgekommen bist. Gibt's dazu ein Video?", scherzte ein Fan. Ein anderer Nutzer machte sich über die Stilettos lustig: "Haste dir das Wachs von Babybell unter die Schuhe geklebt?" Ein weiterer Kommentar spielte auf das Bild selbst an: "Also links ist so sexy…" – ein offensichtlich ironisches Kompliment, wo sich doch Sophia, die sexy und sportbegeisterte Freundin von Tennisstar Alexander Zverev (28), auf der rechten Seite des Bildes befindet.

Humor und Selbstironie gehören schon länger zu den Markenzeichen von Nelson Mendes. Mit seiner unkonventionellen Art begeistert er immer wieder seine Fangemeinde. Sophia Thomalla ist hingegen bekannt für ihre sowohl elegante als auch provokative Bildsprache. Die Schauspielerin, die auch als Unternehmerin, Model und überaus spitzzüngige Are You The One – Reality Stars in Love-Moderatorin erfolgreich ist, avancierte mit ihrem sicheren Gespür für Ästhetik zu einer wahren Stilikone. Ob die Tochter von Simone Thomalla (60) auf Nelsons Neckerei reagieren wird, bleibt abzuwarten. Die Fans hoffen auf eine Antwort von Sophia, die diesen "Wettstreit" zwischen Original und Parodie komplett machen könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / nelson_mendes Influencer Nelson Mendes stellt heißes Sophia-Thomalla-Foto auf Instagram nach, September 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / nelson_mendes Nelson Mendes und Oliver Pocher im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev in Buenos Aires, Februar 2025