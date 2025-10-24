"Katze gegessen": Gigi Birofio fand "Germany Shore" absurd

Luigi Birofio (26), besser bekannt als Gigi, ist demnächst in der neuen Staffel von Germany Shore zu sehen und hat im Promiflash-Interview jetzt über die heftigen Erlebnisse während der Dreharbeiten gesprochen. Dabei zeigte sich der erfahrene Reality-TV-Star trotz seiner Routine in der Branche beeindruckt – und ein wenig überfordert. "Ich hatte einen Kulturschock. Das war zu viel für mich", verriet er. Laut Gigi glich der Alltag der Teilnehmer einer einzigen Dauerparty, die teils absurde Ausmaße annahm: "Ich trinke Kaffee und die bumsen. Ich gehe auf die Toilette und die bumsen."

Besonders die Neuzugänge in der Show scheinen bei dem 26-Jährigen einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Im Gespräch lobte er vor allem Teilnehmerin Janice, die seiner Meinung nach für jede Menge Unterhaltung gesorgt hat. "Die waren Maschinen, die werden abgehen", sagte er über die neuen Gesichter. Im typischen Gigi-Stil verdeutlichte er, wie extrem die Situationen während der Dreharbeiten teilweise gewesen sein müssen: "Also wenn da eine Katze gewesen wäre, hätten die auch die Katze gegessen."

Im Trailer zur Show zeigte sich allerdings, dass auch Gigi ordentlich Gas gab. Während des wilden Partygeschehens verlor der Realitystar kurzzeitig die Kontrolle und musste sich sogar übergeben – eine Szene, die bei vielen Fans schon jetzt für Lacher sorgt. Außerdem kam es zu einem heftigen Streit zwischen ihm und Family-Member Paulina Ljubas (28), bei dem ordentlich die Fetzen flogen. Die dramatischen Szenen dürften dem Publikum schon jetzt einen guten Vorgeschmack auf die eskalative Stimmung im Haus gegeben haben.

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar