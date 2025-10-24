Laut Fans: Vanessa Brahimi flirtet für Fame mit Diogo Sangre

Flirtalarm im Camp: Bei Das große Promi-Büßen kommen Vanessa Brahimi und Diogo Sangre (31) einander näher – und das, obwohl die Show kein klassisches Datingformat ist. In mehreren Szenen turteln die beiden Reality-Gesichter vor laufender Kamera, lachen miteinander und suchen auffällig oft die Nähe des jeweils anderen. In der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags meinen die Zuschauer zu wissen: Vanessa will mithilfe von Diogo im Reality-TV durchstarten: "Sie will ins Rampenlicht, da kommt er ihr gerade richtig!"

Das Urteil fällt eindeutig aus. "Das war doch ihr Ziel: Aus jedem Format nun eine Lovestory zu kreieren", stichelt ein weiterer Promiflash-Leser. Andere Nutzer werden noch direkter: "Sie läuft da als Promi-Newbie, denn sie will ja ein Reality-Sternchen werden." Vanessa selbst macht innerhalb der Show keinen Hehl aus ihren Ambitionen. "Ich will Realitystar werden", betont sie in der Sendung. Dafür reiche nettes "Händchenhalten" mit den Kollegen aus der nicht, stattdessen müsse man "andere auch mal aus dem Weg schaffen." Ob sie für ihren Traum sogar Interesse an Diogo vorspielen würde?

Zumindest klingen Vanessas Worte gegenüber dem Reality-Sonnyboy aufrichtig: Sie halte nichts von Onenightstands und brauche "eine Connection", um mit jemandem etwas anzufangen. Zwar habe sie nach der Trennung von Richard Sternberg ein wenig herumprobiert, etwas Ernstes sei jedoch nicht daraus geworden. Sieht das mit Diogo bald anders aus? Während er ein alter Hase im Reality-TV-Business ist, steht Vanessa noch am Anfang: Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie in diesem Jahr in Das Sommerhaus der Normalos an der Seite ihres Ex Richard. Das Paar war sieben Jahre zusammen, doch nach dem Haus schlug der berüchtigte Sommerhaus-Fluch zu – wenig später folgte die Trennung. Während der Dreharbeiten von Promibüßen war Vanessa bereits zehn Monate Single.

Joyn Diogo Sangre, Vanessa Brahimi und Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"

Joyn Vanessa Brahimi bei "Das große promi-Büßen"

RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"