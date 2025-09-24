"Provokation": Sommerhaus-Ryan lehnt Eddas Entschuldigung ab

Im Sommerhaus der Stars flogen wieder einmal die Fetzen: Zwischen Ryan Wöhrl und Edda Pilz gab es einen großen Streit, der auch nach der Ausstrahlung der Folge noch Wellen schlägt. Edda entschuldigte sich kürzlich mit einem öffentlichen Statement bei ihrem Kollegen – doch dieser zeigt sich wenig beeindruckt. "Würde die 'selbstgeschriebene' Entschuldigung supergerne annehmen, jedoch ist das für mich wieder eine weitere reine Provokation", lehnt der ehemalige GNTM-Kandidat die Entschuldigung entschieden ab. Er empfinde es als Frechheit, dass sie öffentlich Unwahrheiten verbreite und ihm Dinge vorwerfe, die nicht der Wahrheit entsprechen. "Ich habe lediglich gesagt, dass sie superattraktiv ist, sie aber optisch nicht meins ist", schreibt er in seiner Instagram-Story.

Auch mit weiteren Vorwürfen konfrontierte Ryan die Reality-Darstellerin, insbesondere in Bezug auf seine Freundin Lina, die laut ihm zu Unrecht von Edda ins Gespräch gebracht wurde. Die Vorwürfe wiegen schwer: "Lina spielt in deinem Gerücht übrigens nicht mal eine Rolle, und trotzdem hast du sie fertig gemacht", schreibt er. Zudem kritisierte er scharf, dass sein einstiger Are You The One – Reality Stars in Love-Flirt verletzende Worte gegenüber anderen äußert, obwohl sie selbst nie solcher Worte ausgesetzt gewesen sei. "Für mich (das 'Schwein' laut Edda) ist dieser Text einfach nur ein Versuch, sich zu rechtfertigen und die Schuld für ihr Verhalten trotzdem mir zu geben", schließt der Realitystar ab.

Der Streit zwischen Edda und Ryan sorgte im Sommerhaus für ordentlich Wirbel. Gemeinsam mit ihrem Partner Micha Klotz konnte sich Edda während einer Challenge vor der nächsten Nominierung retten – die Erleichterung war groß. Doch die Freude schlug schnell in Provokation um: Edda streckte Ryan demonstrativ den Mittelfinger entgegen. Der ließ sich das nicht gefallen und sprach sie direkt an: "Mittelfinger muss nicht sein. Lass es einfach mit dem Mittelfinger, das hat nichts mit Niveau zu tun." Daraufhin eskalierte die Situation: Edda fing an, Ryan zu beleidigen. Eine Reaktion, die sie im Nachhinein bereut, wie sie in ihrem Statement betonte: "Es ist nie eine Option, auf verletzende Worte mit weiteren verletzenden Worten zu reagieren."

RTL Ryan Wöhrl bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Mich Klotz, Edda Pilz, Ryan Wöhrl und Lina im "Sommerhaus der Stars"

RTL Edda Pilz bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025