Jonas Brothers halfen Joe während Scheidung von Sophie

Joe Jonas (36) hat in einem Interview jetzt offen über die schwierige Phase seiner Scheidung von Sophie Turner (29) gesprochen und dabei die Unterstützung seiner Brüder Nick (33) und Kevin (37) hervorgehoben. Der Musiker erklärte gegenüber Esquire, dass ihre Rückendeckung, gerade während ihrer gemeinsamen "Five Albums. One Night. The World Tour", für ihn enorm wichtig gewesen sei. "Eine Scheidung ist hart. Es ist für niemanden einfach", sagte er und betonte, wie wichtig es für ihn war, eine Familie und Freunde an seiner Seite zu wissen. Joe hatte im September 2023 die Scheidung eingereicht, die ein Jahr später, im September 2024, finalisiert wurde.

Neben der emotionalen Unterstützung durch seine Brüder spielte Joes Arbeit während dieser Zeit eine wichtige Rolle. Die Möglichkeit, durch seine Auftritte Menschen für ein paar Stunden von ihren Sorgen abzulenken, gab ihm selbst Halt und Zweck. In der schweren Zeit sei es ihm zudem gelungen, eine kooperative Beziehung zu seiner Ex-Frau aufzubauen, um gemeinsam für ihre zwei Kinder da zu sein. "Man merkt, dass man alles für die Kinder macht. Ich würde alles für sie tun", erklärte der Musiker. Diese Erkenntnis sei ein wichtiger Bestandteil seines Heilungsprozesses gewesen.

Die enge Verbindung zwischen den Jonas-Brüdern ist schon lange ein Markenzeichen ihrer Karriere, und ihr Zusammenhalt geht auch abseits der Bühne tief. Joe beschrieb, wie Nick und Kevin ihm beistanden – sei es durch Gespräche oder schlicht durch ihre Präsenz, wenn Worte fehlten. Während diese Unterstützung für Joe ein emotionaler Anker war, betonte er auch, wie wichtig ihm der Rückhalt eines größeren Netzwerks aus Freunden und seiner Familie in dieser Zeit war. Trotz der Herausforderungen blickt Joe heute dankbar auf die Unterstützung zurück, die ihm durch diese schwere Phase half.

IMAGO / Brazil Photo Press Joe Jonas, Kevin Jonas und Nick Jonas im August 2025

Getty Images Joe Jonas im September 2025

Getty Images / Frazer Harrison Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022

