Dieser neue Zombie-Thriller erobert Netflix-Charts im Sturm

Seit dem 23. Oktober ist der indonesische Zombie-Thriller "The Elixir" bei Netflix verfügbar und hat in kürzester Zeit Platz zwei der Charts erobert. Gerade zur Halloween-Saison ist der blutige Horrorfilm ein echter Publikumsmagnet. Die Handlung dreht sich um eine Familie, die in einem kleinen Dorf ein Unternehmen für natürliche Heilmittel betreibt. Ihr neuestes Produkt, ein Elixier, das ewige Jugend verspricht, entfesselt allerdings eine Zombie-Epidemie, da es eine fatale Nebenwirkung zeigt – für Horror-Fans offenbar ein Muss!

Inszeniert wurde "The Elixir" von Kimo Stamboel, der durch Filme wie "Macabre" und "Headshot" bekannt ist. Seine Handschrift, geprägt von intensiver Gewalt und düsteren Geschichten, ist auch in diesem Werk unverkennbar. Der Film erzählt nicht nur vom blutigen Chaos, das die Epidemie im Dorf verursacht, sondern beleuchtet auch die Konflikte innerhalb der Familie, die versuchen muss, das Unheil irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Derzeit führt "Der Spitzname" die Netflix-Charts an, dicht gefolgt von "The Elixir". Weitere Titel in der Top Ten sind unter anderem "The Woman in Cabin 10" und "KPop Demon Hunters".

Parallel zum Erfolg von "The Elixir" sorgte die neue Netflix-Dokumentation "The Perfect Neighbor - Ein Gesetz und seine Folgen" für erfreuliche Schlagzeilen: In den ersten 72 Stunden nach Veröffentlichung verbuchte sie laut dem Portal What's On Netflix beeindruckende 16,7 Millionen Aufrufe. Damit landete der Film weltweit auf Platz zwei der meistgeschauten Inhalte – nur "The Woman in Cabin 10" zog noch mehr Zuschauer an. Selbst der beliebte Animationsfilm "KPop Demon Hunters" konnte mit diesen Zahlen nicht mithalten.

Netflix Szene aus "The Elixir"

Netflix Szene aus "The Elixir"

Netflix Szene aus "The Perfect Neighbor – Ein Gesetz und seine Folgen"