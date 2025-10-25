Mitleid? Laura Peuker reagiert auf AYTO-Tränen von Ex Jonny

Bei Are You The One – Reality Stars in Love flossen bei Jonny Jaspers (32) ab und an die Tränen. Was sagt seine Ex-Partnerin Laura Peuker zu den emotionalen Szenen? Das verrät sie jetzt im Gespräch mit Promiflash. Laura reagiert klar und distanziert. "Ich gucke AYTO nicht. Also ich sehe natürlich auf TikTok oder Instagram so kleine Ausschnitte. Die sind dann nicht so positiv. Aber um ehrlich zu sein, diese Person existiert in meinem ganzen Umfeld nicht mehr. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen", kommentiert sie Jonnys emotionale Ausbrüche.

Jonnys Tränen will sie gegenüber Promiflash dennoch einordnen: "Also, dass er weint, ist nichts Neues. Das kennt man." Laura fügt hinzu: "Aber ich glaube, da kommt viel zusammen: Frust, Trauer, Verzweiflung." Mitleid lässt sie dabei nicht durchscheinen, stattdessen bleibt sie auf Abstand zu den Ereignissen vor der Kamera. Jonny und Laura sind nicht im Guten auseinandergegangen. Nachdem die beiden erst kürzlich bei Prominent getrennt zu sehen waren, lieferten sie sich im Netz einen heftigen Schlagabtausch, der von Sticheleien geprägt war.

Vor rund zwei Wochen hatte Jonny bei AYTO bereits einen emotionalen Tiefpunkt erreicht. Nach einem heftigen Streit mit Viki brachen im Einzelinterview alle Dämme. "Ich habe einfach keine Kraft mehr. Mein Akku ist einfach leer", klagte der Realitystar vor laufender Kamera, während ihm die Tränen über das Gesicht liefen. In seiner Verzweiflung wünschte er sich nur noch Kontakt zu einer Person: "Ich will mit meiner Mama telefonieren", forderte er und machte damit deutlich, wie sehr ihm die Situation zusetzte.

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Frank Beer Jonny Jaspers, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat